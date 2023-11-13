Китай і Пакистан проводять найбільші навчання Sea Guardian: які сили задіяні

Пакистанський адмірал Амджад Хан Ніазі заявив, що навчання служать цілям зміцнення оперативної сумісності та обміну професійним досвідом збройних сил двох країн. Також маневри забезпечують безпеку важливої частини економічного коридору "Пояс і шлях".

У Пакистані почалися найбільші в історії спільні навчання військово-морських сил країни і сил Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Як повідомили 12 листопада в Global Times, під час маневрів обидві сторони продовжують зміцнювати свої можливості щодо спільного захисту стратегічних морських шляхів, а також регіонального миру і стабільності.

Маневри стартували в акваторії та повітряному просторі північної частини Аравійського моря 11 листопада і мають тривати дев'ять днів.

З китайського боку в найбільших морських навчаннях беруть участь есмінець з керованими ракетами Type 052D Zibo, есмінці з керованими ракетами Type 054A Jingzhou і Linyi та загін морської піхоти ВМС НВАК. Пакистанські сили представляли традиційний ударний підводний човен і корабель забезпечення субмарин.

Під час навчань буде проведено тренування з маневрування у складі бойових з'єднань, VBSS (відвідування, висадка, пошук і захоплення), посадка гелікоптерів на палубу, спільний пошук і порятунок, спільна протичовнова стрільба і стрільба з головної гармати.

Це вже треті за рахунком і наймасштабніші навчання Sea Guardian, повідомляє видання. Перші навчання відбулися 2020 року в північних водах Аравійського моря, другі — 2022 року у водах біля Шанхая.

Начальник штабу ВМС Пакистану адмірал Амджад Хан Ніазі, в ексклюзивному інтерв'ю Global Times, заявив, що навчання Sea Guardian служать цілям зміцнення оперативної сумісності та обміну професійним досвідом для протидії сучасним традиційним і нетрадиційним загрозам безпеці.

Такі спільні навчання також забезпечують безпеку китайсько-пакистанського економічного коридору, важливої частини запропонованої Китаєм ініціативи "Пояс і шлях", що об'єднує сухопутний і морський шлях із Китаю до Європи.

Китайська ініціатива "Пояс і Шлях"

Нагадаємо, у Пакистані наприкінці жовтня успішно випробували балістичну ракету Ababeel, яка здатна нести ядерну боєголовку. Оборонне відомство країни повідомило, що випробування було спрямоване на перевірку різних конструктивних особливостей ракети та оцінку характеристик різних підсистем.