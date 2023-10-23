Ядерна парасолька Ісламабада: у Пакистані випробували балістичну ракету Ababeel (відео)

Згідно з відкритими даними, ракета Ababeel має максимальну дальність польоту до 2200 км і здатна нести боєголовку загальною масою 1500 кг.

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Пакистан провів успішні льотні випробування балістичної ракети Ababeel, здатної нести кілька ядерних боєголовок. Це перший запуск ракет такого класу за останні шість років. Останній старт було здійснено в січні 2017 року. Про це 21 жовтня повідомив ресурс Defence News.

У військовому відомстві Inter Services Public Relations Pakistan зазначили, що випробування було спрямоване на перевірку різних конструктивних особливостей, технічних параметрів і оцінку характеристик різних підсистем, а також спрямоване на зміцнення стримування і підвищення стратегічної стабільності в регіоні.

За словами експерта з ядерної програми Пакистану Мансура Ахмеда, тривала перерва між випробуваннями, найімовірніше, була пов'язана із зусиллями щодо поліпшення технічних і експлуатаційних параметрів ракети. При цьому він додав, що Ababeel є найважливішою інженерною віхою для пакистанської ядерної тріади за останні майже два десятиліття, а також великим проривом у підвищенні життєздатності стратегічних сил наземного базування "проти випереджувального індійського контрудару".

Що відомо про ракету Ababeel

У відкритому доступі міститься небагато інформації про пакистанську ракету. Ababeel створена на базі ракети Shaheen-III, яка була вперше випробувана у 2015 році. Ключовою відмінністю нової розробки є збільшений головний обтічник, в якому розміщується нова головна частина.

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Також відомо, що Ababeel має максимальну дальність польоту до 2200 км. Її довжина становить 21,5 метра і діаметр 1,7 метра. Ракета призначена для несення як звичайних, так і ядерних боєголовок, які мають кілька головних частин із незалежним наведенням (MIRV).

Загалом Ababeel здатна нести бойову частину загальною масою 1500 кг, що складається з трьох стандартних боєголовок масою 500 кг кожна, або 5 боєголовок масою 300 кг, або ж 8 максимальних боєголовок масою 185 кг.

Раніше повідомлялося, що в Пакистані створили ракетний комплекс, який за своїми характеристиками нагадує американський HIMARS. Розробники з Global Industrial & Defense Solutions стверджують, що ракети комплексу А-100 зможуть вражати цілі на дистанції до 170 км, а кругове відхилення ракети становить менше ніж 10 метрів.