В Пакистані створили аналог HIMARS: знищує цілі на відстані до 170 км

Країна врахувала досвід України й створила керовані ракети, які мають високу точність. Зазначається, що A-100 буде дешевшим за західні аналоги, а відтак матиме високий експортний потенціал.

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Пакистанський оборонний конгломерат Global Industrial & Defense Solutions показав на виставці озброєнь IDEF-2023 аналог американського HIMARS. Про це повідомляє Global Defense Insight.

У Пакистані створили керовані ракети FATAH-1 та FATAH 2 для РСЗВ А-100. Перший виріб здатний знищувати різноманітні цілі на відстані до 140 км з круговим відхиленням від цілі менше, ніж 50 метрів. Система наведення ракети інерційна та GPS.

FATAH-2 знаходиться у стадії розробки й вона матиме дещо покращені характеристики. Зокрема максимальна дальність буде 170 км, а кругове відхилення менш як 10 метрів.

У виданні зазначають, що така розробка важлива на фоні використання високоточних РСЗВ під час російсько-української війни. Україна значною мірою залежить від артилерії та РСЗВ з країн Заходу. Окремо виділяються можливості HIMARS та MLRS, які мають високу мобільність та велику дальність ураження до 80 км.

Відтак успіх високоточних систем може використати пакистанська компанія з власною розробкою. FATAH можуть мати високий експортний потенціал, бо коштуватимуть дешевше за західні РСЗВ при схожих характеристиках і високій точності.

В "Мілітарному" додають, що FATAH — це розвиток китайської реактивної установки А-100, яка є копією радянського "Смерчу". Проте на відміну від направляючих стволів, як у БМ-30, у пакистанській машині буде західний підхід й використовуватимуть одноразові контейнери з ракетами, щоб збільшити швидкість перезаряджання.

Нагадаємо, 1 серпня українська армія завдала 5 ударів по скупченню російських військ на острові Джарилгач у Чорному морі.

25 липня Україна показала на виставці озброєнь РСЗВ "Вільха".