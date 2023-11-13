"Не буде тобі процвітання": Ердоган передрік швидкий кінець кар'єри Нетаньягу

Лідер Туреччини розкритикував Ізраїль через його операцію у секторі Гази та операцію проти ХАМАС.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що політична кар'єра прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу добігає кінця. Про це він сказав на церемонії відкриття міста соціальних служб Дарюлацезе у Стамбулі, повідомляє турецьке видання TRT Haber.

У своєму виступі турецький лідер почав критикувати Ізраїль через його операцію у секторі Гази та операцію проти ХАМАС.

"Гей, Нетаньягу, це твої найкращі дні. На вас чекають різні дні. Ті немовлята, діти 3-5 років, завернуті в савани. Їхні прокляття не дадуть тобі процвітання. Нетаньягу, знай це, ти йдеш, ти йдеш, ти йдеш. Не знімай прокляття пригнобленого повільно", — сказав турецький лідер.

Він зазначив, що Туреччина продемонструвала солідарність з палестинським народом на саміті в Ер-Ріяді і буде домагатися припинення військової операції в Газі.

Нагадаємо, що Фокус писав, які вигоди отримає Ердоган від війни в Газі. Останні 20 років Туреччина намагалася вийти на глобальний рівень світового впливу, однак війна в Ізраїлі показала, що Анкара залишилася маргінальним гравцем

Раніше повідомлялося, як Ердоган хоче змінити майбутнє Туреччини, використовуючи війну в Ізраїлі.