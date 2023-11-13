РФ та Іран розпочали співпрацю з виробництва дронів за 3 роки до повномасштабної війни, — КВІР

Корпус вартових ісламської революції показав відео 2019 року, на якому тодішній голова ПКС РФ Сергій Суровікін з іранським колегою обговорюють співробітництво у виробництві дронів.

Співробітництво Росії та Ірану з виробництва безпілотників розпочалося за кілька років до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Під час зустрічі командувача Повітряно-космічних сил іранського КВІРа Хамид Вахеді з російським генералом Сергієм Суровікіним у 2019 році обговорювались дрони. РФ допомагає Тегерану в космічній галузі, а вони натомість допомагають з дронами. Окрім цього сторони обговорювали можливість військово-технічного співробітництва РФ та Ірану.

"Ви нам допомогли в створені космічної галузі, а ми вам допоможемо в галузі виробництва дронів", — сказав Вахеді.

Ці кадри були опубліковані в трейлері документального фільму, який створили в Ірані про модернізовані дрони Shahed-136.

Додамо, 6 листопада ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР повідомляли, що РФ почала виробляти Shahed на власному підприємстві в Єлабузі. На потужностях будуть робити кінцеве складання БПЛА "Герань-2". На місяць планується виробляти щонайменше 200 Shahed-136. Розвідка не виключає, що Іран продовжує постачати окупантам готові дрони Shahed.

Нагадаємо, 10 листопада фахівець Сергій Флеш показав нові деталі в російських дронах Shahed. Україні потрібні нові рішення для радіоелектронної боротьби.

9 листопада в Повітряних силах повідомили, що Shahed-136 долітає до заходу України через рельєф.