"Полювали" на ЗРК Patriot: СБУ затримала агентів РФ у Києві та Черкасах (фото)

Під час обшуків у підозрюваних слідчі СБУ виявили заборонену символіку РФ, сувенірну продукцію з фотографіями Володимира Путіна та російський паспорт.

Служба безпеки України (СБУ) затримала двох агентів Російської Федерації, які збирали розвіддані про дислокацію Збройних сил України та наслідки ударів РФ по Києву та Черкасах. Про це повідомили у пресслужбі СБУ в Telegram.

"СБУ затримала двох ворожих поплічників, які "полювали" на Patriot та фотографували наслідки "прильотів" по Києву та Черкасах", — йдеться у повідомленні.

Контррозвідники розповіли, що одного підозрюваного затримали напередодні виїзду до Росії. За даними слідства, громадян цікавили орієнтовні координати базування систем української протиповітряної оборони, зокрема й ЗРК Patriot.

Крім цього, підозрювані фотографували наслідки російських "прильотів", знімки робили з різних ракурсів та прив’язкою до місцевості.

СБУ встановила, що після ракетної атаки по Черкасах 21 вересня жінка сфотографувала пошкоджену будівлю в центрі міста та переслала знімки своєму спільнику — громадянину РФ, який проживає в Києві. Після цього спільник намагався виїхати до РФ, зокрема планував виїхати з України через територію ЄС як особа непризовного віку. Проте СБУ його затримали після того, як він придбав квитки.

Розслідування встановило, що затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного із Чернігівських закладів вищої освіти, який у 2015 році отримав російський паспорт у тимчасово окупованому Криму. Пізніше він повернувся до Києва, а після початку повномасштабного вторгнення розпочав відстежувати місця базування ЗСУ в столиці.

СБУ провела обшуки та виявила заборонену символіку РФ, сувенірну продукцію з фотографіями російського президента Володимира Путіна, паспорт РФ, мобільні телефони.

Слідчі кваліфікували протиправні дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу України, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 8 листопада стало відомо про затримання мешканки Донецької області, яка пішла на співпрацю з російськими окупантами та здавала позиції Збройних сил України під Бахмутом. Їй загрожує до восьми років тюрми.

6 листопада в СБУ повідомили про викриття жителя Вінницької області, який займався підготовкою серії повітряних атак РФ на об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури. Він розвідував локації вузлових залізничних станцій, які могли використовувати для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ в напрямку фронту.