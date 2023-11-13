Ізраїль показав перехоплення цілі протиракетним комплексом Arrow (відео)

Військові вже не вперше використовують зенітно-ракетний Arrow для перехоплення цілей. Перед цим відбулося вперше знищення цілі в космосі.

Під час бойових дій по Ізраїлю запускають тисячі ракет різного типу. Для перехоплення повітряних цілей використовуються різні протиповітряні комплекси. Міністерство оборони показало використання протиракетного комплексу Arrow.

Армія оборони Ізраїлю застосувала комплекс Arrow він же "Хец" на півдні країни, щоб перехопити повітряну ціль. Що саме перехопив протиракетний комплекс військові не уточнили, але зазначили, що воно відбулося під час операції "Залізні мечі".

Arrow — це сімейство зенітно-ракетних комплексів, які створені відповідно до планів Ізраїлю мати протиракетну оборону. Фінансування проєкту відбувалось з боку Ізраїлю та США.Існує одразу 3 покоління ракет "Хец" й 4 знаходиться в розробці. З початку бойових дій в Ізраїлі військові вже застосовували "Хец" для перехоплення балістичної ракети, яку запускали іранські хусити з Ємена.

Нагадаємо, 5 листопада Ізраїль вперше в історії збив балістичну ракету в космосі за допомогою ПРО Arrow.

31 жовтня Ізраїль вперше застосував новітню систему ПРО Arrow з початку війни 7 жовтня.