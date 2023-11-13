"Відступ" ЗС РФ у Херсонській області: Кремль відмовився коментувати повідомлення ЗМІ (відео)

Зі слів прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, ситуацію на фронті можуть коментувати лише російські військові.

Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков відмовився коментувати повідомлення росЗМІ щодо відступу ЗС РФ у Херсонській області, яке пізніше було видалене. Про це повідомило у виданні "Вы слушали маяк".

"Ви знаєте, що ми не коментуємо сам перебіг справ безпосередньо на полі бою "СВО". Це все ж таки прерогатива фахівців, професіоналів, тобто наших військових", — сказав Дмитро Пєсков.

З його слів, у цьому випадку цю ситуацію можуть та повинні коментувати лише російські військові.

Повідомлення росЗМІ про відступ у Херсонській області: що відомо

Вранці 13 листопада росЗМІ з посиланням на пресреліз Міністерства оборони Російської Федерації повідомили, що російські військові здійснять "перегрупування" в Херсонській області. Зокрема, першими цю новину опублікували російські інформаційні агентства "РИА Новости" і ТАСС. Зокрема, йшлося про те, що угрупування "Дніпро" нібито вирішило "перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра".

Пізніше росЗМІ видалили публікації та заявили, що новини були "помилково опубліковані". Журналісти з посиланням на представників Міноборони РФ заявили, що розсилка пресрелізу "є провокацією".

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 12 листопада повідомили про те, що українські військові досягли незначного успіху на лівому березі Херсонської області та просунулися на північний схід від Херсона. За інформацією російських військкорів, ЗС РФ не змогли відтіснити ЗСУ від Кринок.

10 листопада речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що українські військові взяли під вогневий контроль дорогу між Олешками та Новою Каховкою. Для цього ЗСУ застосували кілька методів, зокрема й артилерію.