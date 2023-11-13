Окупанти масово здалися в полон: Тарнавський назвав втрати РФ на Таврійському напрямку
За словами командувача ОСУВ "Таврія", минулої доби було ліквідовано 455 окупантів, 1 танк, 2 ББМ, 2 артсистеми, 3 БПЛА та 2 склади боєприпасів.
Збройні сили України знищили 455 російських військових на Таврійському напрямку за добу. Понад десяток окупантів учора здалися в полон. Про це повідомляє командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у Тelegram.
Протягом доби ворог здійснив:
- 22 авіаудари;
- 43 бойових зіткнення;
- 576 артобстрілів.
Як повідомляє Тарнавський, українські солдати наразі утримують оборону на напрямку Авдіївки. Протягом останніх 24 годин підрозділи ракетних військ і артилерії з оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" успішно виконали 847 вогневих завдань. Водночас триває наступальна операція на напрямку Мелітополя.
Також він доповів і про втрати ворога:
- 455 окупантів;
- 1 танк, 2 ББМ;
- 2 артсистеми;
- 3 БПЛА;
- 2 склади боєприпасів.
Зокрема, було пошкоджено ще 7 одиниць військової техніки ворога.
Нагадаємо, що в окупованому Криму було атаковано зенітно-ракетний підрозділ ЗС РФ. Унаслідок нічної атаки 30 жовтня поранення отримали 17 російських військовослужбовців.
Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ з підрозділу "Самосуд" знищили танк "Прорив" ЗС РФ. Оператори дронів не дали йому навіть зробити постріл.