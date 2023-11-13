"Гадати на кавовій гущі": у ЗСУ розповіли, чи отримала Україна бомбардувальники Су-17 (відео)

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, бомбардувальник Су-17 є радянським літаком та справді перебуває на озброєнні Польщі. Його можна використовувати для ракетних атак та перенесення інших видів озброєння.

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували кадри польоту Су-17 нібито над українськими військовими та відповіли, чи справді цей літак з'явився на озброєнні наших льотчиків. Речник ПС Юрій Ігнат 13 листопада в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів, чи володіє інформацією стосовно передачі цього бомбардувальника з боку Польщі.

За його словами, повідомлення про польоти польських Су-17 (чи Су-22) над військовими Збройних Сил поки не можна підтвердити.

"Дуже люблять в нас гадати на кавовій гущі. Повітряні сили розглядають різні варіанти… Щодо Су-22 чи Су-17 – поки що такої інформації немає", – зазначив Юрій Ігнат.

Він повідомив, що бомбардувальник Су-17 є радянським літаком та справді перебуває на озброєнні Республіки Польща. Цей літак можна використовувати для ракетних атак та перенесення інших видів озброєння.

Речник розповів, йому відомо, що Україна вела перемовини з партнерами щодо передачі усіх видів авіаційного озброєння, зокрема різних видів гелікоптерів та літаків.

"Усе розглядалося, зокрема, гелікоптери ще радянського виробництва, Су-22 і все, що є в ближніх країнах, для того аби якомога скоріше їх надати Україні. Для Су-22 треба буде перенавчання, якщо таке рішення буде прийнято", — повідомив Ігнат.

Дивитись: -3:10

Нагадаємо, 12 листопада повідомлялося, що погана погода суттєво вплине на роботу авіації ЗС РФ. Від погоди залежить і процес нанесення ударів по території України з боку росіян.