Конкурент американським AGM-158 JASSM: Росія представила ракету Х-69 для винищувачів Су-57

Військові аналітики зазначають, що нова російська ракета, попри заявлені характеристики скритності, буде вразлива до сучасних систем ППО типу NASAMS. І це робить її потенційно легкою мішенню.

На міжнародній виставці Dubai Airshow 2023 у Дубаї компанія "Рособоронекспорт" представила ракету класу "повітря-земля" Х-69, що є важливим елементом російського винищувача "п'ятого покоління" Су-57. Про це 11 листопада повідомили оглядачі Bulgarian Military.

У публікації сказано, що про існування ракети Х-69 стало відомо 2022 року, коли вона була представлена на внутрішньому ринку Росії. А в лютому 2023 року вона опинилася в центрі уваги заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який відвідав у цей час завод "Радуга".

Особливості Х-69

Інформації про ракету Х-69 небагато. Експерти відзначають унікальну квадратну форму її корпусу — ймовірно, розробники створювали форму, яка органічно б вписувалася у фюзеляж російського літака Су-57.

Конструктори стверджують, що ракета має низку переваг, які роблять її багатофункціональною, малопомітною, високоточною і нібито є продуктом сучасних бойових технологій. Також Х-69 може володіти хорошими показниками скритності шляхом "спеціально розробленого покриття".

"За твердженням російських фахівців, завдяки цій технології ракету практично неможливо перехопити або нейтралізувати засобами ППО противника", — пишуть оглядачі.

Призначення Х-69

Повідомляється, що нова розробка може бути інтегрована в інші платформи, наприклад, Су-35, Су-30МК, Су-34, які російські загарбники активно використовують в ударах по Україні. Х-69 призначена для ударів по таких об'єктах, як склади боєприпасів і палива, командні пункти, вузли зв'язку, нафтопереробні та нафтохімічні заводи, великі промислові цехи, машинні зали електростанцій.

Російський винищувач Су-57 Фото: Відкриті джерела

Переваги та недоліки

Серед переваг Х-69 можна назвати знову ж таки заявлену скритність ракети, і її систему наведення. У цій системі застосовано комплексний підхід із використанням як інерціального методу навігації, так і супутникових навігаційних платформ ГЛОНАСС і GPS.

Водночас експерти відзначають і недоліки ракети. Перш за все, це її сприйнятливість до сучасних систем ППО типу NASAMS, що робить ракету потенційно легкою мішенню. Крім того, очевидна необхідність підвищення точності та маневреності ракети.

Аналітики порівнюють Х-69 з американською AGM-158 JASSM — універсальною ракетою для завдавання ударів як по повітряних, так і по наземних та морських цілях. Але американський зразок вигідно відрізняється високою точністю і маневреністю.

На закінчення оглядачі пишуть, що про кількість таких ракет у ЗС РФ поки що невідомо, але ходять чутки, що Х-69 запущено в серію.

Нагадаємо, на російські Су-57 може бути встановлена ракета класу "повітря-повітря" Р-37М, яка нібито здатна вражати цілі на дистанції до 300 км. І хоча зброя позиціонується росіянами як "довга рука", фахівці зазначають, що для маневрених винищувачів ракета не становитиме небезпеки.