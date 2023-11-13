Армія США замовила додаткову партію найсучасніших САУ M109A7

Для США модернізують артустановки Paladin до рівня М109А7. Завдяки цьому машини матимуть більше взаємосумісних деталей з БМП Bradley.

Поки в Пентагоні вирішують, що робити з САУ M109A7 з довшою гарматою в армії США замовили додаткову партію артустановок. Про це повідомляє Департамент оборони.

Оборонний концерн BAE Systems отримав замовлення на додаткову партію САУ M109A7 шляхом модернізації САУ M109A6 Paladin. Окрім цього армія замовила машину для підвозу боєприпасів M99A2A3. Роботи з модернізації артустановок будуть тривати на підприємстві BAE Systems в штаті Пенсільванія.

Оновлення до рівня М109А7 містить оновлення корпусу, щоб більше деталей сталі взаємозамінними з БМП M2 Bradley, зокрема двигун, трансмісія та гусениці. Таким чином спроститься та покращиться логістика й самі машині будуть дешевшими у виробництві. Зазначається, що M109A7 матиме довжину гармати 39 калібрів, а не 58, яка ще проходить випробування. Відтак дальність стрільби складатиме до 21-40 км в залежності типу боєприпасу.

Окрім цього змін зазнала бойова частина. Артустановка отримала досилач для збільшення темпів стрільби. Виконати контракт на 63,9 млн доларів мають у грудні 2027 року. Всього армія США планує модернізувати 689 машин до рівня M109A7.

Нагадаємо, 2 серпня в ЗСУ показали застосування САУ М109 проти російської піхоти.

10 жовтня в США провели успішне випробування снаряда Ramjet 155, який здатний вести стрільбу на відстань 150 км.