"Вже рідкість": військовий оглядач припустив, що Росія втратила майже усі танки Т-80У (фото)

Координатор групи "Інформаційний спротив" вважає, що на озброєнні Сил оборони України танків Т-80У зараз навіть більше, ніж у російських військ.

Практично всі танки модифікації Т-80У були знищені, отримали пошкодження або служать у Силах оборони України. Про це повідомив аналітик Олександр Коваленко, координатор групи "Інформаційний спротив", у Telegram-каналі.

Фахівець зазначив, що практично всі танки модифікації Т-80У вже не виконують завдань на користь Росії. Переважно, загарбники зазнали втрат у цих танках у боях у Харківській області.

Коваленко опублікував у дописі у фото танка Т-80У, що став за останні, більш ніж півтора року, дуже рідкісним на озброєнні росіян. Він припустив, що на озброєнні Сил оборони України, танків Т-80У зараз навіть більше, ніж у російських окупаційних військ.

"Здобич нервово очікує свого часу?" – йдеться у публікації.

Т-80 У Фото: Telegram Олександра Коваленка

Характеристики Т-80У

Танк Т-80У – основний у сімействі Т-80. Важка техніка прийнята на озброєння в 1985 році. Він важить 46 тонн. Екіпаж – троє осіб.

Основною ударною силою є гладко ствольна гармата 125-мм. Її скорострільність становить 8 пострілів на хвилину. Серед іншого озброєння – керована ракета 9М119 з керуванням за променем лазера, а також кулемети: один 12,7-мм НСВТ, один 7,62-мм ПКТ.

Танк має вбудований динамічний захист. Двигун розвиває потужність у 1250 к.с.

Нагадаємо, 30 жовтня Військовий оглядач проаналізував виробництво тактичної авіації в Росії. ВКС РФ, як пояснив фахівець, станом на жовтень 2023 року орієнтовно отримали 18-20 зразків тактичної авіації. До кінця року очікується щонайменше двох партій літаків модифікацій Су-35С і Су-34. Передачі партії Су-57 не відкидають.