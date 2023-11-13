В Херсоні жінку з дідусем не пустили до укриття під час обстрілів, — ОВА (відео)

В Херсоні стався огидний випадок під час обсрілів міста. Жінку з дідусем не пустили до бомбосховища представники енергетичної компанії

В Херсоні, який 13 листопада вкотре атакували російські окупанти, не пустили до укриття жінку з дідусем. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією місцевих жителів відмовилися пускати в укриття представники однієї з енергетичних компаній, пославшись на те, що приміщення — лише для працівників або відвідувачів закладу.

"Така поведінка — ганебна і неприпустима! Укриття — для всіх, а не тільки для працівників або відвідувачів. Сподіваюся, всі відповідальні особи мене почули і зрозуміли", — додав Прокудін.

Обстріл Херсона: в ОВА повідомили про наслідки

Голова обласної військової адміністрації зазначив, що по одній із будівель Херсона ворог вдарив уже втретє. У місті пошкоджено чотири будинки, в одному із них обвалилося перекриття.

"Тільки дивом ніхто не отримав серйозних пошкоджень", — сказав очільник ОВА

Нагадаємо, що станом на вечір 13 листопада відомо про 17 постраждалих під час російських обсрілів Херсона.

Зокрема окупанти поранили двомісячне немовля. Дівчинка перебуває у лікарні з вибуховою травмою голови середнього ступеня тяжкості. Її дідуся вбито, а за життя мами продовжують боротися лікарі.

Обстріли правого берега Дніпра Херсонської області російські окупанти здійснюють фактично з усієї зброї, яку можуть застосувати. ЗСУ продовжують вибивати загарбників на лівому березі.