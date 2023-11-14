"Великий ризик для держави": Веніславський висловився про демобілізацію бійців ЗСУ (відео)

За словами народного депутата Федора Венілавського, історія практично не знає поняття демобілізації до завершення війни.

Уряд України та армійське командування працюють над тим, щоб дати військовослужбовцям можливість для відпочинку. Але рішення про демобілізацію солдатів і офіцерів, які вже 18 місяців перебувають на фронті, найближчим часом чекати не варто. Про це повідомив народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, представник президента у ВР Федір Веніславський в ефірі "Радіо свобода".

"Ми маємо розуміти, що зараз ця війна за великим рахунком іде за збереження нашої державності, за збереження України як нації, і тому тут треба зважувати співвідношення цілей і цінностей. Безперечно, ми прекрасно розуміємо дружин, матерів, батьків тих військовослужбовців, які з першого дня повномасштабного вторгнення воюють за захист нашого суверенітету і борються за нашу незалежність", — сказав Веніславський.

Народний депутат наголосив, що треба також розуміти, що під час повномасштабних війн самого факту чи поняття демобілізації до завершення війни історія практично не знає.

"Тому що коли йдуть повномасштабні війни, люди воюють, поки країна не буде повністю звільнена від агресора", — підкреслив Веніславський.

Представник президента у ВР нагадав, що торік у Раді ухвалили закон, який передбачає можливість для військовослужбовців отримання відпустки на строк до 30 днів і додаткової відпустки за сімейними обставинами.

Веніславський закликав "не спекулювати" заявами про те, що військовим не дають відпустки.

"Хоча такі історії насправді є, коли дуже важко отримати відпустки, коли багато військових у черзі", — визнав народний депутат.

Веніславський наголосив, що найближчим часом не може йтися ні про часткову, ні про повну демобілізацію.

"Це дуже суттєві ризики для нашої держави загалом і говорити про демобілізацію можуть, на превеликий жаль, тільки ті політики, які не зовсім відповідально ставляться загалом до держави і державності України. Я змушений констатувати, що питання демобілізації на сьогоднішній день набуває такого політико-популістського забарвлення", — сказав Веніславський.

Федір Веніславський про можливість демобілізації

Нагадаємо, деякі військовослужбовці можуть звільнитися зі служби. У законодавстві України передбачено чотири причини для демобілізації під час війни.

Раніше Фокус писав, що головна проблема мобілізації в Україні в невизначеному терміні служби. Демобілізація дасть військовослужбовцям додаткові опції виходу, крім смерті та поранення. На думку ЛГБТ-активіста і юриста Бориса Хмелевського, це дасть змогу проводити набір в армію набагато ефективніше.