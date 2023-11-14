Бракує заводів: у МЗС підтвердили, що ЄС не може надати 1 млн боєприпасів для ЗСУ

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, це, найімовірніше, пов'язано не з відсутністю політичної волі у європейських країн, а з нестачею виробничих потужностей.

Європейський союз не зможе надати Україні 1 млн боєприпасів до березня 2024 року. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час телемарафону.

За його словами, це, найімовірніше, пов'язано не з відсутністю політичної волі у європейських країн. Річ у тім, що у країн ЄС просто не вистачає виробничих потужностей, заводів, складів для того, щоб виконати цю обіцянку. Також є проблеми і бюрократичного характеру.

"Європейський Союз працює над усуненням цих проблем, і саме тому, перебуваючи в Берліні, я закликав Європейський Союз розробити цілісну політику у сфері оборонних індустрій... Але потрібно швидше, потрібно більше", — сказав Кулеба.

Він заявив, що Україна — це передова Європа сьогодні. Тому їй потрібна абсолютно нова якість роботи оборонних індустрій країн-членів ЄС.

Дмитро Кулеба про боєприпаси від Євросоюзу (дивитися з 8:30)

Нагадаємо, що 10 листопада видання Bloomberg повідомило, що Євросоюз не зможе надати Україні 1 млн боєприпасів до березня 2024 року. За словами журналістів, Євросоюз пообіцяв поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року, але повідомив, що, швидше за все, не зможе впоратися з цим завданням.

Видання зазначило, що влада ЄС уже поінформувала держави-члени про те, що блок не виконає зобов'язання, яке раніше взяв на себе. Це ускладнить зусилля України йти "в ногу" з Росією в її прагненні збільшити своє виробництво снарядів і заручитися підтримкою КНДР.

Також повідомлялося, що високий представник Євросоюзу Жозеп Боррел сказав, що військова підтримка України з боку ЄС досягла 27 мільярдів євро. Він вважає, що події на Близькому Сході і війна Росії проти України — абсолютно "різні за своєю природою конфлікти".