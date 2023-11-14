Рятував пораненого побратима: на війні загинув 20-річний медик з Рівненщини (фото)

У свій юний вік Михайло Шиш був бойовим медиком і зберіг життя не одному військовому. Загинув боєць на Лиманському напрямку.

На війні, рятуючи пораненого побратима, загинув військовослужбовець із Дубровиці 20-річний Михайло Шиш. Про це у фейсбук повідомив директор Дубровицького ліцею, де навчався хлопець, Володимир Кушнір.

На війні Михайло служив бойовим медиком. Хлопець був 2003 року народження.

"Шановні ліцеїсти! У ліцеї оголошується жалоба. Рятуючи свого пораненого побратима, витягуючи з поля бою, загинув наш випускник 2020 року, наш захисник, наш герой, бойовий медик Михайло Шиш. Співчуття мамі Наталії Анатоліївні, учителю трудового навчання, яка виховала героя України. Царство небесне Михайлу. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті, як герой!", – йдеться у дописі.

Михайло із міста Дубровиця, у 2020 році він закінчив місцевий ліцей й пішов навчатися до Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. Повну вищу освіту юнак отримати не встиг.

Загинув 20-річний хлопець 12 листопада.

Нагадаємо, що у Львові вперше попрощалися з Невідомим Воїном ЗСУ. Тіло захисника привезли ще в червні 2022 року, однак за півтора року так і не вдалося встановити його особу.

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