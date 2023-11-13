Рятував побратимів: в Україні загинув грузинський доброволець Іраклій Курцикідзе

Затримка з заявою про його смерть була тому, що спершу хотіли повідомити родину. Загиблого Іракля Курцикідзе побратими називають одним з найсильніших та найталановитіших грузинських офіцерів.

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На російсько-українській війні загинув доброволець з Грузинського батальйону Іраклій Курцикідзе. Боєць потрапив під артилерійський обстріл, коли рятував з поля бою поранених побратимів. Про деталі смерті грузинського бійця розповів журналіст Лаша Берулава на сторінці Facebook.

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Берулава не вказав, де саме загинув Курцикідзе. Лише зазначив, що смерть настала внаслідок російського артилерійського обстрілу. "На жаль, в Україні в бою з російськими окупантами загинув ще один грузинський хлопчик, Іраклій Курцикідзе", — написав журналіст.

У дописі також наведені короткі спогади щодо полеглого. Зі слів Лаші Шергелашвілі, який був його другом, він "два кілометри ніс на спині пораненого товариша, підбадьорюючи себе, з посмішкою".

Один з керівників грузинського підрозділу полковник Вано Надірадзе додав деякі деталі щодо трагічної події. На сторінці Facebook 12 листопада офіцер вказав, що подія відбулась "два дні тому". Затримка з заявою про його смерть була тому, що спершу хотіли повідомити родину. Зі слів Надірадзе, це був "найсильніший і найталановитіший грузинський офіцер".

Інформацію про загибель Курцикідзе офіційно підтвердило Міністерство зовнішніх справ Грузії, інформує "Радіо Свобода. Грузія". Також зазначено, що за час російсько-української війни загинуло 50 грузинських добровольців.

Війна в Україні — діяльність Грузинського батальйону

Грузинський національний легіон засновано у 2014 році, коли РФ анексувала Крим та частину Донбасу. Очолив легіон Мамука Мамулашвілі, під чиїм керівництвом підрозділ зріс до близько 700 осіб. У 2016 році він увійшов до складу ЗСУ, писав Фокус. Протягом вторгнення РФ у 2022 році грузини брали участь у боях під Києвом та під Бахмутом.

Мамулашвілі коментував ЗМІ окремі питання щодо діяльності грузинських добровольців та про деталі боїв на війні в Україні. 29 травня розповів ЗМІ про ситуацію під Бахмутом: з його слів, наприкінці весни біля цього населеного пункту вже не було найманців ПВК "Вагнер". Також прокоментував заяви влади Грузії, яка звинувачувала Україну у начебто "держперевороті": запевнив, що до подій у цій країні причетне ФСБ РФ, а не Грузинський легіон.

Нагадуємо, 5 листопада Фокус розповів про одесита Юрія Глодана, який загинув на російсько-українській війні: чоловік втратив сім'ю через обстріл Одеси восени 2022 року. 15 жовтня стало відомо про загибель 25-річного командира одного з підрозділів 72 ОМБр Сергія Іконнікова.