"Директива із Кремля": бійців "Грузинського легіону" можуть позбавити громадянства на батьківщині

За словами засновника легіону Мамука Мамулашвілі, нинішній грузинський уряд повністю співпрацює з Москвою. Однак, на такий крок політики не йдуть, побоюючись масових протестів.

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Командир і засновник "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі висловився про ініціативу влади його країни щодо позбавлення громадянства грузинів, які воюють в Україні, а також зробив прогноз про терміни закінчення цього протистояння. Про це він розповів порталу "Суспільне".

З початку повномасштабної війни склад "Грузинського легіону" значно збільшився. Туди приймають усіх професійних військових із бойовим досвідом, а окрім грузинів у батальйоні з російською агресією борються представники понад тридцяти інших національностей.

На думку засновника "Грузинського легіону" війна Росії проти України триватиме недовго.

"Думаю, ця війна не затяжна, і Україна може впоратися і деокупувати свої території протягом літа 2023 року. Сподіваюся, незабаром наші міжнародні партнери передадуть нам наступальну зброю, яка прискорить перемогу", — зазначає Мамука Мамулашвілі.

Крім того, бійці, беручи участь у війні на боці України, уособлюють волю грузинського суспільства, оскільки сьогоднішній уряд Грузії засновник "Грузинського легіону" вважає "колаборантсько-проросійським". Для самих бійців із Грузії ситуація через це значно посилюється.

"Прем'єр Грузії Іраклі Гарібашвілі сказав, що потрібно позбавляти громадянства воюючих в Україні. Це чітка директива з Кремля, щоб призупинити потік добровольців, які приїжджають до "Грузинського легіону". На мій погляд, грузинський уряд сьогодні повністю співпрацює з Москвою, звідти керується і, звичайно, створює нам проблеми", — наголошує Мамука Мамулашвілі.

На такі крайні заходи уряд ще не пішов лише тому, що вони бояться масових протестів, які можуть призвести до державного перевороту, вважає командир

[ + – ] У "Грузинському легіоні" розповіли про ініціативу грузинського уряду щодо позбавлення громадянства Фото: УНІАН

"Грузинський легіон": що про них відомо

Цей добровольчий батальйон був створений ще 2014 року, коли Російська Федерація розпочала збройну агресію на Донбасі. Спочатку вони переважно виконували розвідувальні та диверсійні завдання на окупованих територіях, а також бійці брали участь у боях за Луганський аеропорт.

Починаючи з лютого 2016 року, "Грузинський легіон" офіційно став частиною українського війська і саме грузини стали першими іноземцями, які стали частиною ЗСУ.

Нагадаємо, 9 серпня 2022 року повідомлялося, що Міноборони Грузії могло передати Росії інформацію про добровольців в Україні. За даними грузинських журналістів, особисті справи колишніх військових потрапили до рук бойовиків із "ЛНР". Про співпрацю уряду Грузії з російськими спецслужбами заявляє і членкиня парламенту Грузії Нона Мамулашвілі, проте у Міноборони Грузії спростовують інформацію.