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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Директива із Кремля": бійців "Грузинського легіону" можуть позбавити громадянства на батьківщині

Грузинський легіон, бійці ЗСУ, війна в Україні, Мамука Мамулашвілі, грузини
Фото: nv.ua | У "Грузинському легіоні" розповіли про ініціативу грузинського уряду щодо позбавлення громадянства

За словами засновника легіону Мамука Мамулашвілі, нинішній грузинський уряд повністю співпрацює з Москвою. Однак, на такий крок політики не йдуть, побоюючись масових протестів.

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Командир і засновник "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі висловився про ініціативу влади його країни щодо позбавлення громадянства грузинів, які воюють в Україні, а також зробив прогноз про терміни закінчення цього протистояння. Про це він розповів порталу "Суспільне".

З початку повномасштабної війни склад "Грузинського легіону" значно збільшився. Туди приймають усіх професійних військових із бойовим досвідом, а окрім грузинів у батальйоні з російською агресією борються представники понад тридцяти інших національностей.

На думку засновника "Грузинського легіону" війна Росії проти України триватиме недовго.

"Думаю, ця війна не затяжна, і Україна може впоратися і деокупувати свої території протягом літа 2023 року. Сподіваюся, незабаром наші міжнародні партнери передадуть нам наступальну зброю, яка прискорить перемогу", — зазначає Мамука Мамулашвілі.

Крім того, бійці, беручи участь у війні на боці України, уособлюють волю грузинського суспільства, оскільки сьогоднішній уряд Грузії засновник "Грузинського легіону" вважає "колаборантсько-проросійським". Для самих бійців із Грузії ситуація через це значно посилюється.

"Прем'єр Грузії Іраклі Гарібашвілі сказав, що потрібно позбавляти громадянства воюючих в Україні. Це чітка директива з Кремля, щоб призупинити потік добровольців, які приїжджають до "Грузинського легіону". На мій погляд, грузинський уряд сьогодні повністю співпрацює з Москвою, звідти керується і, звичайно, створює нам проблеми", — наголошує Мамука Мамулашвілі.

На такі крайні заходи уряд ще не пішов лише тому, що вони бояться масових протестів, які можуть призвести до державного перевороту, вважає командир

Грузинський легіон, бійці ЗСУ, війна в Україні, Мамука Мамулашвілі, грузини Fullscreen
У "Грузинському легіоні" розповіли про ініціативу грузинського уряду щодо позбавлення громадянства
Фото: УНІАН

"Грузинський легіон": що про них відомо

Цей добровольчий батальйон був створений ще 2014 року, коли Російська Федерація розпочала збройну агресію на Донбасі. Спочатку вони переважно виконували розвідувальні та диверсійні завдання на окупованих територіях, а також бійці брали участь у боях за Луганський аеропорт.

Починаючи з лютого 2016 року, "Грузинський легіон" офіційно став частиною українського війська і саме грузини стали першими іноземцями, які стали частиною ЗСУ.

Нагадаємо, 9 серпня 2022 року повідомлялося, що Міноборони Грузії могло передати Росії інформацію про добровольців в Україні. За даними грузинських журналістів, особисті справи колишніх військових потрапили до рук бойовиків із "ЛНР". Про співпрацю уряду Грузії з російськими спецслужбами заявляє і членкиня парламенту Грузії Нона Мамулашвілі, проте у Міноборони Грузії спростовують інформацію.