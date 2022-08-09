Міноборони Грузії могло передати Росії інформацію про добровольців в Україні, – ЗМІ

За даними грузинських журналістів, особисті справи колишніх військових потрапили до рук бойовиків із "ЛНР". Про співпрацю уряду Грузії із російськими спецслужбами заявляє і член парламенту Грузії Нона Мамулашвілі. Однак у Міноборони Грузії спростовують інформацію.

Міністерство оборони Грузії могло передати Росії інформацію про грузинських добровольців, які воюють в Україні проти окупантів. Про це повідомляє грузинський опозиційний телеканал "Мтаварі".

Журналісти випустили розслідування, в якому йдеться про те, що особисті справи колишніх військових із Грузії, які вирушили воювати за Україну, потрапили до рук так званої "народної прокуратури ЛНР". Як приклад, наводиться грузинський офіцер Міхеїл Камхадзе, який служить у ЗСУ з 2017 року. Його справа зберігалася у військовому відомстві Грузії, але тепер ця інформація є й у бойовиків. Окупанти опублікували її у відкритому доступі разом із даними про членів родини військового, включаючи їх адреси та місця роботи.

Як вважає сам Камхадзе, інформацію щодо нього російській стороні міг продати співробітник архівного департаменту Міністерства оборони.

Дані іншого військового Надима Хмаладзе також опинилися в руках окупантів. За його словами, інформацію про нього та сім'ю опублікували на одному з проросійських Telegram-каналів ще у березні цього року. Однак чоловік не знає, як вона опинилася у відкритому доступі.

Про те, що грузинський уряд співпрацює з російськими спецслужбами, говорить і член парламенту Грузії від "Єдиного національного руху" Нона Мамулашвілі. Політикиня також підтверджує, що влада країни може "зливати" окупантам особисті дані грузинських військових, які захищали Грузію ще 2008 року під час війни з РФ, а зараз приїхали воювати в Україну.

"Тоді, коли наші хлопці воюють за незалежність України та за незалежність Грузії, повна інформація про цих хлопців виявилася у російських спецслужб. Вся документація хлопців-військових, які брали участь у 2008 році. Це не випадкові документи, це документи, що зберігаються в архівах Міністерства оборони [Грузії]. Це не випадково, що вони опинилися в руках російських солдатів", — зазначила Нона Мамулашвілі.

Водночас Мамулашвілі підкреслює, що це позиція уряду країни, але не населення Грузії.

Спростування Міноборони Грузії

Після розслідування, що вийшло в ЗМІ, Міністерство оборони Грузії офіційно спростувало інформацію про співпрацю з російськими спецслужбами. Відповідна заява з'явилась на сайті військового відомства.

"Особиста справа Міхеїла Камхадзе передана з Міністерства оборони до комісаріату відповідного району і зберігається там у первинному стані. Таким чином, особисті справи офіцерів запасу не можуть залишити будь-яке відомство", — кажуть у Міністерстві оборони.

Тут також наголосили, що буде проведено власне розслідування про те, чи справді документи, показані у сюжеті телеканалу "Мтаварі", є особовою справою і де їх знайшли в Україні.

Нагадаємо, у грузинському барі запровадили вхідні "візи" для громадян РФ. Увійти до закладу росіяни зможуть лише після заповнення анкети, в якій потрібно підтвердити свою підтримку України та Грузії, визнати Путіна диктатором та погоджуватися, що Росія — окупант.

Раніше Фокус писав про те, що до Грузії перестали пускати кримчан із російськими паспортами. Видані на окупованому півострові документи грузинські прикордонники не визнають, інколи ж навіть вилучають їх. Деяких кримчан при цьому вносять до списку осіб, яким заборонено в'їзд на територію Грузії.