"Директива из Кремля": бойцов "Грузинского легиона" могут лишить гражданства на родине

По словам основателя легиона Мамука Мамулашвили, нынешнее грузинское правительство полностью сотрудничает с Москвой. Однако на такой шаг политики не идут, побаиваясь массовых протестов.

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Командир и основатель "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили высказался об инициативе властей его страны касаемо лишения гражданства грузинов, которые воюют в Украине, а также сделал прогноз о сроках окончания этого противостояния. Об этом он рассказал порталу "Суспiльне".

С начала полномасштабной войны состав "Грузинского легиона" значительно увеличился. Туда принимают всех профессиональных военных с боевым опытом, а помимо грузинов в батальоне с российской агрессией борются представители более тридцати других национальностей.

По мнению основателя "Грузинского легиона" война России против Украины будет длиться недолго.

"Думаю, эта война не затяжная, и Украина может справиться и деоккупировать свои территории в течение лета 2023 года. Надеюсь, вскоре наши международные партнеры передадут нам наступательное оружие, которое ускорит победу", — отмечает Мамука Мамулашвили.

Кроме того, бойцы принимая участие в войне на стороне Украины олицетворяют волю грузинского общества, так как сегодняшнее правительство Грузии основатель "Грузинского легиона" считает "коллаборантско-пророссийским". Для самих же бойцов из Грузии ситуация из-за этого значительно усугубляется.

"Премьер Грузии Иракли Гарибашвили сказал, что нужно лишать гражданства воюющих в Украине. Это четкая директива из Кремля, чтобы приостановить поток добровольцев приезжающих в "Грузинский легион". На мой взгляд, грузинское правительство сегодня полностью сотрудничает с Москвой, оттуда руководствуется и, конечно, создает нам проблемы", — подчеркивает Мамука Мамулашвили.

На такие крайние меры правительство еще не пошло лишь по той причине, что они боятся массовых протестов, которые могут привести к государственному перевороту, считает командир

[ + – ] В "Грузинском легионе" рассказали об инициативе грузинского правительства о лишении гражданства Фото: УНИАН

"Грузинский легион": что о них известно

Этот добровольческий батальон был создан еще в 2014, когда Российская Федерация начала вооруженную агрессию на Донбассе. Сначала они в основном выполняли разведывательные и диверсионные задания на оккупированных территориях, а также бойцы брали участие в боях за Луганский аэропорт.

Начиная с февраля 2016 года "Грузинский легион" официально стал частью украинского войска и именно грузины стали первыми иностранцами, которые стали частью ВСУ.

Напомним, 9 августа 2022 года сообщалось, что Минобороны Грузии могло передать России информацию о добровольцах в Украине. По данным грузинских журналистов, личные дела бывших военных попали в руки боевиков из "ЛНР". О сотрудничестве правительства Грузии с российскими спецслужбами заявляет и член парламента Грузии Нона Мамулашвили, однако в Минобороны Грузии опровергают информацию.