Переломний момент: ексспівробітник СБУ розповів, що змусить РФ зупинити війну

Під Авдіївкою могли загинути до 30 тисяч російських військовослужбовців, проте втрати в людях для ЗС РФ не є болючими, вважає експерт.

Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що економічні проблеми можуть стати причиною, через яку Російська Федерація захоче зупинити війну. Про це він повідомив у коментарі "24 Каналу".

"Економічний чинник, відсутність грошей, фінансового ресурсу для ведення війни може стати переломним моментом", — сказав Іван Ступак.

Він зазначив, що невідомо, який у ворога больовий поріг щодо втрат. Зі слів Ступака, на Авдіївському напрямку російські окупанти втратили майже десять тисяч військових, проте втрат може бути більше через зниклих безвісти, поранених різних ступенів та тих, хто втік у самоволку. В результаті, на думку ексспівробітника СБУ, ворог міг втратити приблизно 30 тисяч солдатів.

"Втрати в людях для них не болючі", — наголосив він.

Проте Іван Ступак вважає, що економічні проблеми можуть стати тригером для Кремля для зупинення війни. Відступ з частини територій та початок перемовин можливий після того, як у ворога зникне можливість закуповувати мікроелектроніку, додаткові запасні частини, викуповувати своє продане чи подароване озброєння.

Нагадаємо, 13 листопада в ЗМІ повідомили, що Збройні сили Російської Федерації закидають трупами своїх бійців район Авдіївки Донецької області. Ворог намагається взяти штурмом Авдіївку, для цього російські групи заходять на позиції одна за одною. Після ліквідації одних штурмовиків, за ними йдуть наступні, розповів журналіст.

12 листопада військовий оглядач, полковник запасу Владислав Селезньов повідомив, що для російських військових важливим є знищення всіх фізичних об'єктів в Авдіївці для того, аби українським військовим не було за що чіплятися. Експерт переконаний, що ворог не збирається зупинятися на місті, він планує рухатися далі.