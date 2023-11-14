Альтернативна технологія: США профінансує ізраїльську лазерну систему ППО Iron Beam

"Залізний промінь" — це розробка, яка технологічно відрізняється від підходу, який обрали американські виробники в розробці лазерної зброї.

Запит президента США Джо Байдена на додаткове фінансування України, Ізраїля та інших питань включатиме фінансування ізраїльської лазерної системи Iron Beam. Про це повідомляє Defense News.

Наразі між законодавцями та президентом США є непорозуміння. Президент Байдена виступає за голосування по допомозі Україні та Ізраїлю одним великим пакетом. Проте республіканці вважають, що треба окремо виділяти фінансування. Ізраїлю пропонують виділити 14 млрд доларів.

Начальник служби комплектування Дуг Буш сказав, що Iron Beam є перспективною розробкою. США планують виділити на фінансування 1,3 млрд доларів.

"Якщо вони досягнуть успіху, безумовно, армія може подумати про те, щоб використати це", — сказав Буш.

Він додав, що йому вже демонстрували перший прототип технології спрямованої енергії, щоб розширити можливості відомого "Залізного купола". Паралельно з цим для армії США розробляють лазерне озброєння від Leidos Dynetics. Попри складність з ланцюгом постачань, перші прототипи вже надходять в американську армію. В жовтні було замовлено дві установки на 300 кВт з опцією дозамовити ще дві.

"Ізраїльська система — це дещо інший технологічний підхід. Тож це насправді гарне доповнення, тому що ми йдемо одним шляхом, а вони — дещо іншим. Я думаю, так, є потенціал, і якщо їхня система працює добре, ми могли б подумати про те, щоб використати її для наших потреб у цьому просторі, тому перевага цього фінансування полягає в тому, що ми можемо дослідити кілька шляхів і побачити, що працює", — пояснив Буш.

Під іншим технологічним підходом мається на увазі те, як формується лазерний промінь, проте деталей офіцер називати не став. Експерти наголошують на труднощах, з якими стикаються лазери при роботі з великою кількістю цілей. Лазерам потрібен час, щоб нагріти ціль і знищити її. Наприклад, для знищення ракети лазеру може знадобитися дві-три секунди.

Нагадаємо, 2 травня в Ізраїлі офіційно заявили про створення лазерної системи ППО Naval Iron Beam

21 лютого "Залізний промінь" продемонстрував здатність уражати цілі зі швидкістю світла.