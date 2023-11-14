Ворогові було дуже некомфортно: міський голова Мелітополя розповів подробиці про вибухи в місті

Було гучно принаймні у трьох населених пунктах — Токмаку, Мелітополі і поблизу селища Веселе. Після влучань працювала російська ППО.

На окупованій території Запоріжжя окупанти "страждають" від регулярних прильотів, внаслідок яких їхній кількісний склад скорочується. Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Як він зазначив, близько 18:40, 13 листопада у Мелітополі пролунали вибухи. Після цього почала працювати російська протиповітряна оборона.

"На жаль, усі ми знаємо ефективність ворожої ППО. Крім навколишніх будинків, у яких вона зносить дахи, більш ефективно вона навряд працює. Але вчора ввечері була чергова ліквідація ворога в Мелітополі", — сказав він.

Іван Федоров зазначив, що не може сказати, скільки саме ворогів було ліквідовано. Також він повідомив, що вечір для російських загарбників продовжився. Поблизу селище Веселого, з боку селище Менчукури також місцеві жителі чули вибухи.

"Ми знаємо, що там було велике розміщення ворожих військ. Коли ворог частково виводив підрозділи з Токмака, він розміщував їх на базі Веселого і Михайлівки", – сказав він.

Міський голова Мелітополя проінформував, що у районі самого Токмака, де зосереджені великі сили ЗС РФ, також було чути 3 вибухи.

"Ворогові було дуже некомфортно та тепер менша кількість ворожих військ воюватиме проти України", – сказав мер Мелітополя.

Нагадаємо, що унаслідок вибуху в тимчасово окупованому Мелітополі 11 листопада загинули офіцери Російської Федерації. Він стався в приміщенні "Нової пошти", в якому російські окупанти розмістили свій штаб.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі прогриміли вибухи і окупанти частково перекрили рух у місті. Підконтрольні РФ медіа стверджували, що вибухи пов'язані з "несправністю газового обладнання" в автомобілі.