У Краснодарському краю РФ знайшли десятки нових могил загарбників, — ЗМІ

За інформацією активістів, загалом у Краснодарському краї зафіксували понад 1700 могил російських окупантів. На окремому кладовищі ховають "вагнерівців".

У Російській Федерації цвинтарі поповнюються могилами ліквідованих учасників повномасштабного вторгнення. Зокрема, на цвинтарі в Новоросійську та Абінську Краснодарського краю виявили 20 нових могил – кадрових російських військовослужбовців, мобілізованих та найманців ПВК "Вагнера". Про це повідомляє "Кавказ. Реалії".

За інформацією активістів, загалом у Краснодарському краї зафіксували понад 1700 могил російських окупантів. На окремому кладовищі у станиці Бакинській ховають найманців ПВК "Вагнер", де активісти нарахували 607 могил.

Цвинтарі поповнюються офіцерами

OSINT-експерт Іраклі Комахідзе зауважив, що серед "новоприбулих" – полковник Валерій Петраш – окупанта топового рангу ліквідували 19 вересня 2023 року.

"Полковник Петраш Валерій. 25.09.2023 року прикопали по-тихому", – написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Петраша підвищили до звання полковника у 2019 році. Раніше він командував 5-м гвардійським зенітно-ракетним полком 98 гвардійської повітряно-десантної дивізії.

Також раніше повідомлялося, що в Україні загинув начштабу 810-ї бригади морської піхоти ЧФ РФ. За даними СтратКому ЗСУ, російського полковника Яна Суханова було важко поранено внаслідок удару ЗСУ по командному пункту бригади ЧФ РФ. Він помер у Головному військовому клінічному госпіталі імені М.М. Бурденка у віці 43 років.

Втрати ЗС РФ

За даними журналістів, загинули щонайменше 5255 уродженців півдня та Кавказу. Російська влада приховує втрати, тому реальна цифра може бути набагато більшою. За даними Military Media Center Сили оборони України за минулий тиждень з 06.11 по 12.11 знищили 5690 військовослужбовців ЗС РФ (умовно 11 батальйонів).

Упродовж останньої доби ЗСУ ліквідували 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення знищено 313 470 вояк армії Росії.

Нагадаємо, 14 листопада ексспівробітник СБУ розповів, що змусить РФ зупинити війну. Під Авдіївкою могли загинути до 30 тисяч російських військовослужбовців, проте втрати серед людей для ЗС РФ не є болючими, вважає експерт.

Раніше Фокус писав, що Авдіївка перетворюється на один із найбільших цвинтарів для підрозділів ЗС РФ. За 2 тижні наступів на Авдіївку ЗС РФ зазнали там втрат, які перевищують втрати в аналогічних наступальних операціях у районі Бахмута, Вугледара та Куп'янська.