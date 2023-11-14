"Відхід" ЗС РФ з Херсонщини: в ЗСУ пояснили, чому росіяни "анулювали" власну заяву

Загарбники, як зазначають у командуванні, не отримали тієї реакції Сил оборони, на яку сподівалися, тож анулювали свою новину про перегруповання військ у Херсонській області.

Ворог спробував виміряти готовність і спосіб реагування ЗСУ своєю заявою про нібито відхід з лівобережжя Херсонської області. Так окупанти намагалися спровокувати реакцію української армії, однак її не було. Така реакція спричинила паніку в РФ, тому заяву там "анулювали". Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, підстави для майбутньої заяви про "відхід" російських окупантів довготривалий час готувалися в інформпросторі.

"Очевидно це спроба виміряти готовність і спосіб реагування наших сил на подібні заяви (…) Вони хотіли спровокувати нашу реакцію, а вона не послідувала", — пояснила Гуменюк.

Як зазначила речниця, росіяни зрозуміли, що отримали фактично зворотний ефект. Це спровокувало "паніку в їхньому війську, посилився розбрат і вони були змушені прибрати цю заяву".

Що коїться у лавах російських окупантів на Херсонщині

Наталія Гуменюк зазначила, що у солдат РФ на лівобережжі Херсонщини "насправді в них не дуже хороші справи".

"Там дійсно морально-психологічна ситуація в підрозділах, які перебувають на лівому березі, наближена до критичної. Там процвітає дезертирство, суперечки між підрозділами та немає злагодженості. І це все ускладнює бойову роботу в тих умовах, коли Сили оборони тиснуть на присутність військ на лівому березі", — додала речниця.

Раніше і аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) підтвердили, що "перегрупування" ЗС РФ на лівому березі Дніпра в Херсонській області можуть бути спецоперацією ворожого військового командування.

Напередодні, 13 листопада, росЗМІ повідомили про нібито відступання з Херсонщини, а потім видалили новину.