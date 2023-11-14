"Перегрупування" ЗС РФ на Херсонщині: повідомлення росЗМІ можуть бути спецоперацією, — ISW

За словами аналітиків, метою цієї інформаційної операції може бути формування в українського військового командування неправильної думки про війська РФ.

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Повідомлення російських ЗМІ про "перегрупування" ЗС РФ на лівому березі Дніпра в Херсонській області можуть бути спецоперацією ворожого військового командування. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 13 листопада йдеться, що метою цієї інформаційної операції може бути формування в українського військового командування хибної думки щодо військ РФ у Херсонській області. Так, ЗСУ мають недооцінити сили окупантів на лівому березі Херсонщини.

З іншого боку, як повідомили аналітики, опубліковані, а потім видалені повідомлення про перегрупування можуть свідчити про реальні дискусії, які проходять у вищому командуванні російських військ. Вони могли передчасно опинитися в інформаційному просторі.

Також експерти припустили, що російським ЗМІ інформацію про "перегрупування" могло передати якесь зовнішнє джерело під виглядом Міноборони РФ.

Аналітики вважають, що незалежно від причин і обставин публікації повідомлень російських ЗМІ про "перегрупування" військ окупантів, реакція свідчить про те, що те, що відбувається на Херсонщині, залишається болючою темою в провоєнному середовищі в Росії.

"Російський інформаційний простір ще не визначився, як обговорювати оперативну ситуацію на східному березі Дніпра, і будь-який перелом ситуації там може викликати інформаційний шок", — ідеться у звіті.

Нагадаємо, що 13 листопада росЗМІ повідомили про відступ ЗС РФ у Херсонській області, а потім видалили новину. Так, Російські медіа, посилаючись на реліз Міноборони, стверджували, що рішення про перегрупування військ на "більш вигідні позиції на схід від Дніпра" ухвалило командування угруповання "Дніпро". Через деякий час ЗМІ видалили новину і заявили про "помилкову публікацію".