Мільйон снарядів для ЗСУ: ЄС може перенаправити в Україну боєприпаси для третіх країн

За словами верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ Жозепа Борреля, в Україну було відправлено трохи більше 300 000 снарядів із існуючих запасів ЄС. Це стало швидким вирішенням проблеми.

Щоб виконати обіцянку про мільйон снарядів для ЗСУ, Європейський союз може почати перенаправляти в Україну боєприпаси, які спочатку призначалися для експорту до третіх країн, заявив 13 листопада верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, повідомляє ERR.

За його словами, на даний момент в Україну було відправлено трохи більше 300 000 снарядів із існуючих запасів країн-членів ЄС. Це стало швидким вирішенням проблеми.

"Зараз ми зосереджені на виробництві. Підписано кілька контрактів та запущено виробничі лінії. Третій шлях — збільшення виробничих потужностей", — зазначив дипломат.

На думку Борелля, ЄС може мати інший план на випадок, якщо виробничі потужності не вдасться збільшити.

"Треба враховувати, що Європа експортує значну частину своєї продукції до третіх країн. Один із варіантів полягає в тому, щоб у пріоритетному порядку направити цей експорт до України", – заявив Боррель.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна зазначив, що його країна, на відміну від інших, від самого початку виконала свою обіцянку.

"На кожній зустрічі я говорю про те, що мільйон снарядів має бути готовий до березня наступного року. Чи вдасться нам це зробити, я не можу сказати, але головне, щоб українці постійно отримували від нас військову допомогу, і щоб ця допомога була довгостроковою ", — підкреслив він.

Мільйон снарядів для ЗСУ

Навесні Євросоюз пообіцяв, що упродовж року відправить в Україну мільйон снарядів.

Європейський союз не зможе надати Україні 1 млн боєприпасів до березня 2024 року. За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, це, найімовірніше, пов'язано не з відсутністю політичної волі у європейських країн, а з нестачею виробничих потужностей. "Європейський Союз працює над усуненням цих проблем, і саме тому, перебуваючи в Берліні, я закликав Європейський Союз розробити цілісну політику у сфері оборонних індустрій… Але потрібно швидше, потрібно більше", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, що 10 листопада видання Bloomberg повідомило, що Євросоюз не зможе надати Україні 1 млн боєприпасів до березня 2024 року. За словами журналістів, Євросоюз пообіцяв поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року, але повідомив, що, швидше за все, не зможе впоратися з цим завданням.