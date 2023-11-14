Російські війська почали запускати ракети Х-35 по Україні: що про них відомо

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, за своїми характеристиками Х-35 схожа на ракету Х-59, тому її реально збивати.

Під час ударів по Україні окупанти почали запускати нові типи ракет Х-35, Х-59 та Х-31. Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, ракета Х-35 не є новою розробкою у РФ. Їх використовують з початку повномасштабної війни й за характеристиками вона схожа на Х-59.

"Х-35 – це не нова ракета, вона уніфікована, може запускатися з кораблів, вертольотів, літаків та протикорабельних комплексів. Це дозвукова ракета, яку росіяни застосовують все повномасштабне вторгнення, вона схожа за характеристиками на Х-59", — сказав Ігнат.

Також він зазначив, що війська РФ не стали більше бити балістичними ракетами або ракетами з С-300 чи С-400. Балістику в Україні може збивати тільки ЗРК Patriot та SAMP/T.

Х-35 — це радянська/російська крилата протикорабельна ракета. Окупанти застосовують їх з різних платформ. Боєприпас надійшов на озброєння у 1999 році. В залежності від версії ракети дальність може складати від 120 до 300 км. Швидкість польоту складає 800-900 км/год. Маса бойової частини складає 145 кг.

Нагадаємо, 29 жовтня у Повітряних силах заявили про готовність до нових атак РФ. Окупанти можуть готувати до нових масованих ударів.

2 вересня у Повітряних силах пояснили, чим особливі ракети AMRAAM для систем ППО.