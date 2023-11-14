Атака на виробника "Кинджалів" у Підмосков'ї: нові подробиці нальоту БПЛА (відео)

Безпілотники атакували "Конструкторське бюро машинобудування" в Коломні вдруге за кілька днів. Підприємство спеціалізується на ракетному озброєнні.

У вівторок, 14 листопада, місто Коломна, що в Московській області Російської Федерації, зазнало атаки безпілотного літального апарата. Про це пише Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що дрон намагався атакувати "Конструкторське бюро машинобудування" в Коломні. За даними пабліка, безпілотник упав у районі комплексу о 7:30 ранку за Московським часом. Унаслідок атаки пошкоджено скління та обшивку однієї з будівель підприємства.

Як зазначають автори публікації, це вже друга атака БПЛА на "Конструкторське бюро машинобудування" за останній тиждень. Припускають, що причиною падіння дрона могла бути робота протиповітряної оборони або засобів радіоелектронної боротьби.

Зазначимо, що "Конструкторське бюро машинобудування" є одним із провідних російських науково-виробничих центрів у галузі військової техніки. Підприємство спеціалізується на ракетному озброєнні, зокрема на розробці "Іскандерів" і "Кинджалів".

Атака БПЛА по території РФ: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада територія Російської Федерації зазнала масованої атаки дронів. За даними Міноборони РФ, БПЛА було зафіксовано в Московській, Брянській, Тамбовській і Орловській областях.

Жителі підмосковної Коломни повідомили, що о 7:30 за московським часом чули вибухи. Ще однією передбачуваною метою став хімзавод у Брянській області, який займається випуском боєприпасів для РСЗВ російської армії.

Нагадаємо, про атаку на "Конструкторське бюро машинобудування" також повідомлялося 11 листопада. За інформацією російських пабліків, у підмосковній Коломні безпілотник упав на дах підприємства.

Крім того, в ніч на 11 листопада в російському місті Котовськ, прогримів вибух і сталася пожежа на Тамбовському пороховому заводі. Площа загоряння склала 300 квадратних метрів.