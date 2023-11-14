В найбільшій лікарні Гази немовлят гріють фольгою через нестачу енергії, — МОЗ Палестини

В ЦАХАЛ заявили, що залишили біля входу в лікарню Аль-Шіфа 300 літрів палива для живлення аварійних генераторів, проте в контрольованому ХАМАС шпиталі відмовилися від нього.

В лікарні Гази гинуть пацієнти, а немовлята помирають просто у вимкнених холодних кювезах через нестачу енергії. Тим часом бойові дії між Ізраїлем і терористами ХАМАСу лише посилюються. Про це пише Independent з посиланням на інформацію палестинських чиновників охорони здоров'я.

За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, керованої ХАМАСом, наразі троє з 39 немовлят у найбільшій в Газі лікарні Аль-Шіфа померли через те, що закінчилося паливо та вимкнулися інкубатори.

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За інформацією МОЗ Палестини, загалом 32 пацієнти померли відтоді, як 11 листопада в аварійному генераторі Аль-Шіфа закінчилося паливо.

"Крихітні немовлята у своїх завеликих пелюшках, лежать рядами на звичайному лікарняному ліжку, вкритому алюмінієвою фольгою — альфолем. Грудна клітка майже всіх недоношених новонароджених стирчить крізь шкіру. Фольга — це імпровізоване рішення, щоб спробувати зберегти тепло, і вони не померли від холоду", — розповіли репортери Independent із посиланням на палестинських чиновників охорони здоров'я.

Водночас ізраїльські військові кажуть, що борються з терористами ХАМАСу в районі навколо лікарні, де немає електрики, води, їжі, медикаментів та обладнання. Тим часом Міністерство охорони здоров'я стверджує, що заклад обстрілювали снайпери та безпілотники.

"Там також є снайпер, який атакував пацієнтів, у них вогнепальні поранення, ми прооперували трьох з них… Ситуація дуже погана. Це закрита територія, про нас ніхто не знає", — повідомив з лікарні Аль-Шіфа хірург, який працює в організації "Лікарі без кордонів" (MSF).

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В Ізраїлі старший радник прем’єр-міністра Ізраїлю Біеньяміна Нетаньягу Марк Регев заявив, що його країна пропонує "практичні рішення" для евакуації немовлят, і звинуватив ХАМАС у неприйнятті пропозицій.

Представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі відкинув "хибні повідомлення" про те, що ізраїльські бійці завдали удару, зокрема, по шпиталю Аль-Шіфа ті інших лікарнях у секторі Гази, передає The Times of Israel.

"Ми боремося з терористами, які воліють боротися поблизу лікарні Шифа", — пояснив він.

Хагарі також наголосив на тому, що з Гази надходить багато дезінформації.

"Я хочу прояснити факти. У шпиталі Шіфа немає облоги, повторюю, жодної облоги. Східна частина лікарні відкрита для безпечного проходу мешканців Гази, які бажають залишити лікарню", — запевнив Хагарі.

За словами представника ЦАХАЛу армія дозволяє пацієнтам та персоналу лікарень Гази, а також усім цивільним жителям півночі Гази евакуюватися на південь. Він також повідомив, що розмовляв із персоналом у Шіфі та наголошував на цьому.

"Ми безпосередньо і регулярно спілкуємося з персоналом лікарні. Співробітники госпіталю Шифа звернулися з проханням завтра допомогти малюкам педіатричного відділення потрапити до більш безпечної лікарні. Ми надамо необхідну допомогу", — додав Даніель Хагарі.

Паливо для лікарні

За інформацією представника ЦАХАЛу, військові залишили біля входу в лікарню 300 літрів палива для живлення аварійних генераторів, проте в шпиталі відмовилися від нього. За свідченням ізраїльської армії, начебто, бойовики ХАМАС не дозволили персоналу лікарні забрати це пальне, пише ВВС.

Представник міністерства охорони здоров'я сектора Гази Ашраф аль-Кідра заперечив це, передає Reuters. Водночас він зазначив, що 300 літрів дозволять лікарні працювати лише півгодини. Лікарні "Аль-Шіфа" потрібно 8-10 тисяч літрів палива на день, їх має доставляти Червоний Хрест або інше агентство з надання допомоги.

Що кажуть у ВООЗ

Крім Аль-Шіфа, інші лікарні в секторі Гази повідомили про широкомасштабні проблеми, зокрема, через відсутність постачання та електроенергії.

Як повідомив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, фахівці організації втратили зв'язок з персоналом лікарні Аль-Шіфа в місті Газа. У ВООЗ також припускають, що медичний персонал закладу приєднався до потоку сотень тисяч цивільних, які вже втекли на південь анклаву.

Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус - про лікарню Аль-Шіфа в Газі

Також, за інформацією ВООЗ, кілька людей загинули, а інші отримали поранення в результаті обстрілів частин лікарні.

"ВООЗ втратила зв'язок зі своїми координаторами в лікарні Аль-Шифа в Газі на тлі жахливих повідомлень про постійні напади на лікарню. Є повідомлення, що деякі з тих, хто втік з лікарні, були обстріляні, поранені або вбиті. За останніми повідомленнями, лікарня була оточена танками", — написав Гебреєсус.

Він додав, що ВООЗ серйозно стурбована безпекою медичних працівників, сотень хворих і поранених пацієнтів, у тому числі немовлят, які перебувають на життєзабезпеченні, і переміщених осіб, які залишаються в лікарні.

"ВООЗ знову закликає до негайного гуманітарного припинення вогню в Газі як єдиного способу врятувати життя і зменшити жахливий рівень страждань. ВООЗ також закликає до безперервної, впорядкованої, безперешкодної та безпечної медичної евакуації критично поранених і хворих пацієнтів", — написав Гебреєсус.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант повідомив, що ХАМАС втратив контроль над сектором Гази, оскільки ЦАХАЛ намагається повністю захопити місто Газа.

Як раніше писав Фокус, ЦАХАЛ розпочав наземний наступ на сектор Гази та вже фактично його оточив.