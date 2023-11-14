"Поважатимемо рішення": посол Японії припустив, як і коли може закінчитися війна

За словами дипломата Мацуди Кунінорі, ніхто не повинен тиснути на Київ, щоб він почав домовлятися з Москвою про перемир'я. Це буде рішення влади та народу.

Міжнародна спільнота не повинна чинити тиск на Україну, закликаючи розпочати мирні переговори з Росією. Київ має приймати рішення самостійно. Таку думку озвучив Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі в інтерв'ю "РБК-Україна" 14 листопада.

За його словами, саме Росія розпочала неспровоковану вiйну проти України і тому вона має зупинитися. Поки цього не сталося, світ зобов'язаний далі допомагати Києву, підвищувати його обороноздатність, аби бійці ЗСУ мали можливість боротися далі.

"Рішення про те, як і коли брати участь у переговорах, щоб покласти край цій війні, завжди залишається за українським урядом та українським народом. У жодному разі міжнародна спільнота не повинна чинити тиск на Україну. Ми готові продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно; з іншого боку, якщо Україна прийде до рішення про те, як і коли розпочати переговори, ми поважатимемо рішення України", — заявив Мацуда Кунінорі.

Окремо дипломат зазначив, що він не має чіткої відповіді на запитання, скільки ще може тривати війна, проте спільні зусилля союзників мають призвести до того, що цiль буде досягнута. І чим раніше, тим краще.

"Я повністю підтримую ідею членства України в НАТО. Доти, доки членство в НАТО не буде реалізовано, Україна, зі зрозумілих причин, повинна створити мережу двосторонніх гарантій безпеки, завдяки яким зможе бути впевненою, що її суверенітет і територіальну цілісність ніколи не порушуватиметься або не атакуватиметься будь-якою країною", — продовжив Мацуда Кунінорі.

Також було порушено тему ролі Китаю у війні РФ проти України. Японський дипломат вважає, що Пекін може і повинен робити більше, щоб усе закінчилося. Є сумніви в тому, що йому вигідна затяжна війна, адже це створює складну ситуацію для Китаю.

"Я ніколи не спілкувався з китайськими керівниками, але, виходячи з безлічі опублікованих матеріалів, думаю, що Китай теж хотів би, щоб ця війна швидше закінчилася", — підсумував дипломат.

Нагадаємо, 14 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що сумнівається у бажанні президента РФ Володимира Путіна розпочати мирні переговори. За його словами, Альянс має більше допомагати Україні, бо ситуація на полі бою тяжка. Потрібно переконати Кремль, що він не переможе у війні.