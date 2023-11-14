Висока активність військової техніки ЗС РФ: "Атеш" виявив важливий склад в Криму (відео)

У селищі Жовтневе підпілля виявило склад пального, яке має велике значення для Збройних сил Російської Федерації, розповіли партизани.

У тимчасово окупованому селищі Октябрське (інша назва Біюк-Онлар, — ред) в Криму українське підпілля виявило склад паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомили в пресслужбі "Атеш" у Telegram.

"Наш агент виявив склад ПММ окупантів у селищі Октябрське. Цей склад має велике значення для російських військ", — йдеться у повідомленні.

У підпіллі зазначили, що на території цього складу та в селищі спостерігається висока активність військової техніки Збройних сил Російської Федерації. Крім цього, партизани поділилися координатами російського складу — 45.287290, 34.126670.

Агенти "Атеш" наголосили, що продовжують знаходити російські військові об'єкти на території тимчасово окупованого Криму та успішно передавати зібрану інформацію Збройним силам України.

Додамо, що селище Октябрське (інша назва — Біюк-Онлар) розташоване в степовій частині півострова за 43 кілометри від Сімферополя.

Військова техніка ЗС РФ в Криму: що відомо

9 листопада стало відомо про те, що українське підпілля здійснило розвідку 126-ї окремої бригади берегової оборони Російської Федерації в тимчасово окупованому Перевальному в Криму. Партизани дізналися кількість, стан та номенклатуру військової техніки бригади. Крім цього, стало відомо, що ворог активно використовує цистерни з паливом.

7 листопада в "Атеш" заявили про перекидання російської військової спецтехніки, що призначена для проведення ремонтів, у Євпаторію. Зокрема, партизани помітили ремонтно-евакуаційну машину РЕМ-КЛ.

1 листопада російські військові перекидали застарілу військову техніку в Криму. Підпілля зафіксувало переміщення трьох РСЗВ, БМ-27 "Ураган", модифікації 1975 років, восьми гаубиць "Д-30".

Нагадаємо, 24 жовтня партизанських рук помітив розміщення військової авіації на території аеродрому "Кіровське" біля Феодосії в Криму. На території аеродрому розмістили велику кількість бойових літаків, гелікоптерів та безпілотників різних типів.