"Екстремістська література": на ТОТ знищили практично всі українські книги, — ЦНС

За даними підпілля, противник продовжує залишати Луганську та Донецьку області без української культури. Забороняється вся література, яка була випущена в період з 1994 по 2021 рік.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) східних областей знищили практично всю українську літературу. Про це повідомляє пресслужба Центр національного спротиву (ЦНС) 14 листопада.

За інформацією підпілля, противник продовжує знищувати все, що пов'язано з Україною в регіонах, які тимчасово перебувають під його контролем. Фіксуються такі випадки на території Донецької та Луганської областей, де з місцевих бібліотек систематично пропадали книжки українською.

"Роботу зі знищення літератури виконують представники окупаційних адміністрацій. Зокрема працівники "управлінь освіти". Звітність за знищення та заміщення літератури на ТОТ, окупанти направляють безпосередньо до Міносвіти РФ", — ідеться в повідомленні.

Окремо в ЦНС зазначили, що росіяни вважають українські книжки "екстремістською літературою" і до неї зараховують усе, що було видано в період з 1994 по 2021 рік. Водночас росіяни тільки цього року завезли на окуповані території близько 2,5 мільйона російських книжок, щоб замінити наявні.

"Центр національного спротиву наголошую, що український Рух спротиву має доступ до переліку злочинців, які проводять заходи з тотальної деукраїнізації. І кожен із них понесе справедливе покарання", — підсумували в підпіллі.

Нагадаємо, 17 серпня повідомлялося, що в РФ випустили книгу з фейками про війну в Україні. Пропагандисти зібрали 600 нібито правдивих історій про "злочини" українців. Омбудсмен Тетяна Москалькова планує передати книгу Міжнародному комітету Червоного Хреста. Український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що всі історії — фейк.