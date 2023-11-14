"Вищі, аніж у боях за Вугледар та Бахмут": в МВА назвали втрати військ РФ в районі Авдіївки

Тільки за підсумками 10 жовтня під час наступу окупанти втратили понад сотню одиниць техніки, заявив очільник адміністрації Барабаш.

Знищена кількість техніки російських окупантів у боях за Авдіївку вже може перевищувати їхні втрати і у Вугледарі, і у Бахмуті. Подробиці повідомив Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, в інтерв'ю "Укрінформу".

У боях поблизу Авдіївки, за його оцінкою, залишилися без 400 одиниць різної техніки. Також окупанти втратили мінімум три-чотири тисячі загиблими. Кількість поранених ще вища та може перетнути позначку у понад сім-вісім тисяч поранених військових.

"Багато хто каже, що втрати ворога на Авдіївському напрямку вже перевищили його втрати й у Вугледарі, й у Бахмуті", – пояснив він.

З його слів, деякі фахівці називають цифру втрат у техніці у росіян в район 200 або ж 400 одиниць. Він схиляється до другого варіанту, оскільки тільки за підсумками 10 жовтня окупанти втратили понад сотню одиниць техніки.

"Їхало майже 100 одиниць техніки і близько 60 з неї було знищено. Вони йшли колонами, під час першої хвилі багато техніки знищено", – пояснив він.

Бої в районі Авдіївки дані від Генштабу ЗСУ

На Авдіївському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ за 14 листопада, за підтримки авіації російські війська не полишали спроб оточити Авдіївку. Українські воїни й надалі стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Марними наступи росіян були південніше Авдіївки, Новокалинового, Северного та східніше Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони у цих локаціях відбито 18 атак.

Нагадаємо, 9 листопада експерт пояснив, навіщо військам РФ потрібна Авдіївка. На думку військового аналітика Івана Ступака, захоплення міста потрібне Москві, щоб під час президентської виборчої кампанії показати успіх військ РФ.