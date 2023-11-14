Крим без "гулянь", а Курська область без салютів: росіяни ввели обмеження на Новий рік

За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, заборона на феєрверки діятиме до кінця свят. На півострові на аналогічний період скасовують масові заходи.

Через війну на території тимчасово окупованого півострова Крим не буде масових "гулянь" на Новий рік, а ось частину регіонів Росії залишили без феєрверків на цей період. Фокус розібрався, де ввели обмеження.

Губернатор Курської області у своєму Telegram-каналі підтвердив заборону на використання піротехніки. За словами Романа Старовойта, було проведено засідання обласного оперативного штабу, де і дійшли такого висновку.

"Ухвалили рішення заборонити в Курській області використання піротехнічних виробів із 15 листопада 2023 року до 25 січня 2024 року. Це пов'язано з необхідністю забезпечити безпеку і спокій курян. У регіоні зберігається середній рівень реагування та "жовтий" рівень терористичної небезпеки", — ідеться в повідомленні.

Окремо він закликав місцевих жителів відповідально підійти до виконання таких правил у період святкових днів. Співробітники правоохоронних органів нібито триматимуть це питання на контролі.

Також, як пише російське видання "РИА Новости", раніше аналогічна заборона почала діяти в Бєлгородській області, яка також розташована на кордоні з Україною.

Обмеження в Криму: подробиці

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі 14 листопада написав, що на території півострова широких і масових заходів у період Нового року та Різдва не планують, адже нібито головний пріоритет — забезпечити безпеку місцевих мешканців.

"Але, звичайно, зробимо все необхідне, для того щоб створити кримчанам святковий настрій. В обмеженому форматі відбудуться новорічні свята для дітей; у населених пунктах, як завжди, будуть встановлені ялинки, прикрашені вулиці", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося, що в КМВА розповіли, чи встановлять ялинку в центрі Києва на Новий рік. На Софійській площі встановлюють новорічну ялинку протягом багатьох років. У КМВА вважають це традицією, якої потрібно дотримуватися.