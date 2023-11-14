Від Гази до України: у світі накопичуються війни та конфлікти, – The Economist

Нинішню ситуацію в світі аналітики порівнюють із приготуванням їжі одразу на 8 конфорках. На кожній з них є сковорідка, і кожна з них ось-ось закипить.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС загрожує поширитись на Близький Схід, а найбільша з 1945 року війна в Європі на теренах України немає ознак до закінчення. Китай своєю чергою все більш загрозливо діє стосовно Тайваню. Про це повідомляє британська газета The Economist.

Війни та конфлікти ширяться світом. Окрім російсько-української війни, загрози для Тайваню та війни в Ізраїлі є громадянська війна у Малі, Мʼянмі та Судані. Що відрізняє нинішню ситуацію від усіх попередніх конфліктів, так це те, що США не зможуть так просто втрутитись в якусь ситуацію. При цьому Китай та РФ більш наполегливо працюють разом. Так само намагаються вести самостійну політику Індія та Туреччина.

Великі держави стають все більш поляризованими щодо питань, де намагались рухатись разом. На Близькому Сході РФ зблизилась з ХАМАС порушивши роки ретельної дипломатії з Ізраїлем. Китай, який ще донедавна акцентував на мʼяких заявах, використав війну в Ізраїлі для критики США. Китайські заяви стають все більш загрозливими.

Китайські заяви стають все рішучишими Фото: The New York Times

Окрім цього є зближення між РФ, Китаєм, КНДР та Іраном, які відкидають домінантну роль США. Блок антиамериканських країн обмінюється технологіями, проводять спільні навчання та патрулювання. Ситуація змусила Австралію, Японію, Південну Корею та Нову Зеландію брати участь в самітах НАТО.

Новий світовий безлад ставить під напругу інституційну спроможність Америки та її союзників, водночас розширюючи їхні військові можливості.

"Для радників з питань національної безпеки після холодної війни нинішня ситуація більше схожа на приготування їжі на плиті з вісьмома конфорками, кожна з яких має сковорідку, що ось-ось закипить", — каже радник нацбезпеки США 1970-х років Стівен Хедлі.

Навіть якщо дипломатія зможе контролювати одразу кілька сковорідок, то одночасність криз буде складним викликом. Нинішня війна в Ізраїлі показує, що військова міць є таким же дефіцитом, що і дипломатична спроможність. Тим часом західні офіційні особи все більше побоюються, що війна в Україні може затягнутися ще на п’ять років. Ні Росія, ні Україна не готові поступитися, але й не зможуть вийти з глухого кута. Паралельно зростає ймовірність нападу КНР на Тайвань.

Проте навіть без війни військовий потенціал Заходу буде під великим тиском в найближчі роки. Війна в Україні показала, наскільки швидко можуть закінчуватися ресурси у великих війнах. Зараз, ймовірно, США все ще можуть задовольнити потреби і України, і Ізраїля, але якщо обидві чи якась одна з війн затягнеться, то буде складніше.

Нагадаємо, 14 листопада у ЦАГАЛ заявили про контроль над парламентом і урядом ХАМАС у секторі Гази.

Також в Авдіївській МВА заявили, що втрати ЗС РФ у боях за Авдіївку вже більші, ніж при обороні Бахмута та Вугледара.