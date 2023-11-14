$10 тисяч за людину: СБУ викрила нові схеми ухилення від мобілізації (фото)

Співробітники спецслужби в чотирьох регіонах заблокували "варіанти" ухилення від військової служби. Серед затриманих — представники криміналітету, іноземець та лікар ВЛК.

Служба безпеки України (СБУ) викрила нові масштабні схеми ухилення від мобілізації. Чоловікам пропонували різні "варіанти" як уникнути призову, зокрема з подальшою втечею за кордон в обхід пропускних пунктів. Про це у вівторок, 14 листопада, повідомили в пресцентрі відомства.

Під час спецоперацій у різних регіонах України було затримано організаторів схем, у яких також фігурував працівник військово-лікарської комісії та кілька осіб із кримінальним минулим.

Одна зі схем працювала в Хмельницькому. Лікар місцевої військово-лікарської комісії за хабарі "дописував" призовникам важкі захворювання як підставу для "списання" з військової служби.

Інша схема була організована в Одеській області. Міжнародна злочинна група займалася нелегальними "перевезеннями" ухильників до сусідньої європейської країни. Зловмисники довозили ухильників до кордону на власних авто або таксі, а потім "перевозили" їх за кордон лісовими стежками або понтонами через річку.

У Києві затримали чоловіка, який продавав ухильникам підроблені документи про непридатність до служби за станом здоров'я. Зловмисником виявився 53-річний громадянин однієї з країн Близького Сходу, якого раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності.

У Львівській області було затримано 51-річного жителя Самбірського району, який за підтримки місцевого криміналітету переправляв ухильників за кордон через заздалегідь підготовлені "лісові маршрути".

Загалом СБУ заблокувала чотири схеми для ухильників. Суми таких "послуг" залежали від терміновості та способу перетину кордону, становлячи в середньому близько 10 тисяч доларів.

Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины

Варто зазначити, що виїзд чоловіків призовного віку за кордон під час воєнного стану в Україні заборонений. За порушення цієї заборони передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення кількість чоловіків у віці 25 років і старше, які вступили до вишів, перевищила 100 тисяч осіб (дані за 2022 рік), тоді як 2021 року таких налічувалося близько 40 тисяч. За даними журналістів, такий різновид "броні" від мобілізації обходиться в 30-40 тис. грн на рік.

Також нагадаємо, що Верховна Рада розширила список осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації.