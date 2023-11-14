"РФ намертво зав'язла": у Зеленського підбили проміжні підсумки війни в Україні

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, зараз Кремль уже не є впливовим гравцем на міжнародній арені, адже за 21 місяць протистояння перенісся в Середньовіччя.

Повномасштабна війна РФ проти України триває вже майже 21 місяць і за цей час противнику не вдалося виконати задумані плани. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Telegram-каналі підбив "проміжні підсумки" цього протистояння.

Насамперед він зазначив, що зараз російські окупанти застрягли у важких боях і нікуди не просуваються вперед. Така тенденція збережеться і в майбутньому. Другий пункт стосується того, що репутація ЗС РФ і російського ВПК мають непрезентабельний вигляд, або як зазначив радник глави ОП, — "огидний".

"РФ змушена вже відверто мілітаризувати всю країну, нескінченно мобілізувати непотрібних людей з бідних регіонів і з в'язниць, шукати снаряди. І все це тільки для того, щоб вистояти в Україні. РФ уже явно не виглядає вчорашнім "впливовим світовим гравцем", який може і повинен писати світові правила", — заявив Михайло Подоляк.

Окремо було зазначено, що спроба убезпечити себе від внутрішнього розпаду закінчується тим, що РФ поступово відмовляється від сучасного способу життя, вважає радник глави ОП. Це більше нагадує вже Середньовіччя, де були табори, заборони і масові арешти.

Водночас це не означає, що війна добігає кінця, що незабаром стане легше і ризиків більше немає.

"Попереду – важко, жорстоко, криваво, депресивно. Але головне повторю ще раз: Рф намертво зав'язла в Україні й думає не про міфічне просування, захоплення інших територій чи приниження інших держав, а як вистояти в обороні. Самозберегтися. Не програти. Не втекти", — продовжив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося, що майор ЗСУ спрогнозував, чи зможе Україна здобути перемогу в 2024 році. За словами Олексія Гетьмана, спочатку необхідно побудувати концепцію того, що буде вважатися закінченням війни на прийнятних для Києва умовах. Сценарії можуть бути різними — від виходу на кордони 1991 року до прапора над Кремлем.