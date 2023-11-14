Росія накопичує бомбардувальники Ту-95 і Ту-160 на авіабазі "Енгельс", — eRadar

Загалом на авіабазі перебувають 11 бомбардувальників — сім Ту-95 МС і чотири Ту-160. Біля літаків також зафіксовано контейнери для ракет.

Російські ПКС концентрують на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160. На нових супутникових знімках від 13 листопада зафіксовано загалом 11 бомбардувальників. Про це повідомляє Telegram-канал eRadar.

Загалом було помічено сім бомбардувальників Ту-95 МС і чотири борти надзвукових Ту-160. При цьому на опублікованих знімках помітно, що сім бомбардувальників Ту-95МС припарковані поруч один з одним, а чотири Ту-160 розкидані в північній частині аеродрому.

"Ще 4 борти є намальованими і погоди не роблять", — ідеться в повідомленні.

Супутниковий знімок авіабази "Енгельс" 13 листопада. Джерело: eRadar

У публікації зазначено, що поруч із літаками чітко видно контейнери, в яких, імовірно, зберігаються ракети. За даними західних джерел, наприкінці вересня в "Енгельсі" перебувало всього п'ять Ту-95МС і два бомбардувальники Ту-160. Таким чином це майже дворазове збільшення за трохи більше ніж місяць.

У зв'язку з цим експерти зазначили, що попри "оригінальний" метод захисту літаків від ударів безпілотників у вигляді автомобільних шин на крилах і фюзеляжі, універсального захисту від БПЛА росіяни поки що не придумали. А спеціалізованих укриттів також створено не було — вочевидь, російське командування вирішило зупинитися на більш швидкому і дешевому методі — використовувати як захисні засоби від БПЛА автомобільні покришки.

Раніше повідомлялося, що за інформацією західних джерел на російському аеродромі стратегічної авіації "Енгельс" намальовано щонайменше два силуети літаків Ту-95 МС. Імовірно, окупанти вирішили створити на авіабазі хибну ціль, навіть обклавши силуети реальними шинами.