У Міноборони хочуть, щоб 100% забезпечення ЗСУ було українського виробництва: подробиці

В оборонному відомстві зазначили, що українські бізнесмени висловили готовність повністю взяти на себе забезпечення тилових потреб армії.

У Міністерстві оборони України планують повністю перевести Збройні сили на забезпечення товарами українського виробництва. Про це сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков 14 листопада.

Дмитро Кліменков повідомив, що оборонне відомство працює над тим, щоб бронежилети, каски, тактичне спорядження, одяг і харчування, які постачають українським військовим, виготовляли на території України.

Чиновник також підкреслив, що головним критерієм залишається якість і конкурентна ціна.

У Міноборони зазначили, що з цією метою було ініційовано зустріч з українськими бізнесменами, чиї компанії займаються постачанням товарів для військових.

Повідомляється, що бізнесмени висловили готовність повністю взяти на себе забезпечення тилових потреб ЗСУ. На зустрічі також обговорювалися формати співпраці бізнесу з державою, за яких підприємства могли б планувати витрати під замовлення Міноборони.

В українському оборонному відомстві зазначили, що наступного року забезпечувати військових одягом, харчуванням, паливно-мастильними матеріалами, бронежилетами, касками і тактичним спорядженням займатиметься "Агентство закупівель у сфері оборони".

Нагадаємо, 10 листопада народні депутати України ухвалили бюджет на 2024 рік. У ньому передбачено 1 165,05 млрд гривень на оборону, що дорівнює 15,2% ВВП України. Найбільшою статтею витрат є утримання військових ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Раніше, 8 листопада, у Міністерстві оборони України запропонували спростити процедуру закупівлі "цивільних дронів". Йдеться про БПЛА DJI і Autel, FPV-коптери, які класифікуються як дрони тактичного рівня.