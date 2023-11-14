ЗСУ перевернули конвенційну війну з ніг на голову і продовжують успішні удари, — ЗМІ

За словами британського аналітика Шона Белла, передбачалося, що РФ домінуватиме в Чорному морі, але вона неухильно втрачає свої ресурси.

Попри те, що в України немає військово-морського флоту, вона постійно завдає успішних ударів по російському флоту, який вважається одним із найбільших у світі. Про це пише військовий аналітик Sky News Шон Белл.

Одним із недавніх успіхів ЗСУ стала атака на ще один російський ракетний корвет. Збитків було достатньо, щоб корабель виявився непридатним для використання в осяжному майбутньому, зазначив Белл.

За його словами, ця подія показова в тому відношенні, що Україна продовжує завдавати ударів. Така тактика означає, що "звичайна війна перевернута з ніг на голову", зазначив аналітик.

"Росія повинна домінувати в Чорному морі, але що вдається дуже добре Україні — так це поступово відкушувати по частинах, чи то на морі, чи то в порту, чи то в сухому доці", — пояснив Белл, додавши, що передбачалося, що великий флот буде домінувати над країною, у якої його немає.

"Одна зі складнощів ще в тому, що Чорне море контролюється протокою Босфор, підконтрольною Туреччині. І з початку війни жоден військовий корабель не був пропущений", — зазначив він.

За його словами, Росія неухильно втрачає свої ресурси в Чорному морі, і їй доводиться проявляти обережність, намагаючись зберегти те, що у неї є.

Нагадаємо, що, за оцінками генсека НАТО Єнса Столтенберга, українські війська успішно витісняють флот РФ із Криму.

Також повідомлялося, що РФ перекидає флот до Новоросійська. У Криму фіксується перекидання кораблів Чорноморського флоту, зазначають українські партизани. За їхніми словами, окупанти бояться нових ракетних ударів з боку України, через що намагаються зберегти свою техніку.