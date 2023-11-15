"Чотири принципи тактики РФ": глава МЗС України розповів про порушені зобов'язання

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, жодна людина не може всерйоз використовувати слова "Росія" і "переговори" в одному словосполученні.

Останні три десятиліття Росія систематично порушувала міжнародні домовленості, а президент РФ Володимир Путін — "завзятий брехун". Глава МЗС України Дмитро Кулеба перерахував найгучніші з порушених Росією зобов'язань у публікації на своїй сторінці в соціальній мережі X.

"Я зазначив тільки угоди, укладені з Росією для вирішення конкретних питань і конфліктів. Я вже не кажу про майже 400 міжнародних договорів, які Росія порушила з 2014 року", — написав Кулеба.

Міністр перерахував сім обіцянок, порушених Росією:

Будапештський меморандум 1994 року про повагу суверенітету і кордонів України. Через 20 років було анексовано Крим. Договір про російсько-українську дружбу і непорушність кордонів 1997 року. До анексії Криму мине всього 17 років. Зобов'язання вивести війська РФ із Придністров'я і Грузії до кінця 2002 року (Стамбульський саміт ОБСЄ 1999 року). Через 24 роки зобов'язання так і не виконано. Угода про припинення вогню з Грузією і відведення військ 2008 року. Через 15 років ЗС РФ все ще перебувають на території Грузії. Іловайський коридор у серпні 2014 року та інші "коридори смерті". Під час відходу українських військовослужбовців узгодженим гуманітарним коридором убито 366 осіб. Подібна тактика неодноразово застосовувалася ЗС РФ і в Сирії. Мінські угоди 2014 і 2015 років про припинення вогню на Донбасі. 20 спроб були порушені Росією. Чорноморська зернова ініціатива 2022 року. "Гарантій безпеки" для суден не дотримувалися і саботували. Рік потому Росія в односторонньому порядку розірвала угоди.

"Тут не можна робити жодних висновків, окрім того, що ніхто не може всерйоз використовувати слова "Росія" і "переговори" в одному і тому ж словосполученні", — підкреслив Кулеба.

За словами глави МЗС, тактика Росії незмінна в усіх війнах і конфліктах: вбивати, забирати, брехати і заперечувати.

"Чому хтось щиро вірить, що Росія 2023 року чимось відрізняється від Росії 1994, 1997, 1999, 2008, 2014, 2015 і 2022 років?" — звернувся з риторичним запитанням до аудиторії Дмитро Кулеба.

У МЗС нагадали про наслідки мирних переговорів із РФ. За словами Дмитра Кулеби, з 2014 року Москва і Київ понад 200 разів намагалися знайти спільну мову і 20 разів домовилися про припинення вогню. Усе це постійно порушувалося російською стороною.

Раніше в МЗС відповіли, чи ведуться "таємні переговори" з Росією і чи шукає Україна "компроміс" із ворогом. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, без якої умови домовленості неможливі.