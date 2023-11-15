Діють малими групами: РФ готує загони для штурмів на Таврійському напрямку, — ЗСУ

Полковник Олександр Штупун заявив, що нові групи формуються з нещодавно мобілізованих росіян, а також загонів "Шторм Z".

Командування ЗС РФ готує нові загони для штурмів на Таврійському напрямку. Про це розповів спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Росія використовує невеликі групи піхоти для штурмів, оскільки українські війська знищили досить багато техніки окупантів. Така тактика покликана ускладнити роботу засобам ураження ЗСУ.

Штупун заявив, що групи формуються з нещодавно мобілізованих росіян, а також загонів "Шторм Z".

"Це переважно мотострільці, але також багато новомобілізованих. Також фіксуються заведення і підготовка до штурмів загонів "Шторм Z". З Росії ворог також намагається перекинути для поповнення втрат якісь сили, це переважно не навчені поки що люди, які не воювали", — сказав полковник.

Нагадаємо, що Штупун також говорив, що російські окупанти останніми днями збільшили кількість атак поблизу Авдіївки. Крім того, ворог активно застосовує керовані авіаційні бомби в Донецькій області. Також протягом трьох діб, за словами полковника, окупанти активно застосовують на Донеччині й зокрема по Авдіївці керовані авіаційні бомби з літаків Су-35.

Крім того, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський 13 листопада назвав втрати РФ на Таврійському напрямку. За його словами, понад десяток окупантів учора здалися в полон.