ЗС РФ хочуть перехопити ініціативу на фронті, наступаючи відразу на кількох напрямках, — ISW

За словами аналітиків, Сили оборони України продовжують тиск на критичних ділянках фронту. Окупантам доведеться вирішити, чи зберегти сили для захисту певних ділянок фронту, чи передислокувати їх для наступальних операцій.

Російські війська намагаються перехопити ініціативу на фронті, а тому проводять одразу кілька наступальних операцій на Сході одночасно. Таку думку висловили аналітики з американського Інституту вивчення війни.

У звіті від 14 листопада йдеться про те, що поки неясно, чи зможуть ЗС РФ повністю перехопити ініціативу, оскільки Сили оборони України продовжують тиск на критичних ділянках фронту.

Зазначається, що за словами кількох офіційних осіб України, ситуація на фронті залишається складною, проте ЗСУ зберігають контроль над "бойовим простором".

"Заяви українських офіційних осіб щодо нинішніх темпів операцій РФ на лінії фронту узгоджуються з оцінкою ISW щодо триваючих російських наступів, зокрема, на Куп'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках", — ідеться у звіті.

У ISW також заявили, що ЗС РФ, ймовірно, буде дуже важко перехопити ініціативу. Так, українські війська продовжують наступати й мають успіхи на заході Запорізької області, а також на лівому березі Херсонської області.

Аналітики заявили, що командуванню військ окупантів доведеться вирішити, чи зберегти сили для захисту певних ділянок фронту, чи передислокувати їх для наступальних операцій. Щоб вони не обрали, як передбачається, це завадить РФ перехопити ініціативу найближчими тижнями.

Нагадаємо, що спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що РФ готує загони для штурмів на Таврійському напрямку. За його словами, нові групи формуються з нещодавно мобілізованих росіян, а також загонів "Шторм Z".