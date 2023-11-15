Зберігайте тишу: в ЗСУ пообіцяли відзвітувати про "великі успіхи" на фронті

Російські військові намагаються активно оборонятися, адже розуміють, що відбудеться просування українських бійців, розповіли в командуванні.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попросила інформаційної тиші для того, аби потім відзвітували про "великі успіхи". Про це вона повідомила під час телемарафону.

"Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що Збройні сили Російської Федерації намагаються активно оборонятися, адже знають, що відбудеться просування українських військових. Зі слів Гуменюк, ворог не може прорахувати, з якого саме напрямку чекати такої небезпеки. В результаті чого окупанти намагаються активізувати важку артилерію, реактивні системи залпового вогню та тактичну авіацію, оскільки "почувають себе дуже некомфортно".

Наталія Гуменюк наголосила, що на лінії від трьох до восьми кілометрів протягом всього узбережжя відбувається відтискання з українського боку. На її думку, ворога "притискає" той факт, що наразі лінія фронту є "досить рухлива".

Нагадаємо, 10 листопада речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що українським військовим вдалося взяти під контроль дорогу між населеними пунктами Олешки та Нова Каховка. Для цього Сили оборони застосовували декілька методів, зокрема й артилерію.

9 листопада Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти змінили командування військ "Дніпро" на Херсонському напрямку. Вона зазначила, що це сталося через те, що ворога не задовільняє ситуація на лівобережжі, а тому готується ухвалити важливе рішення.