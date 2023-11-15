"Чекаємо на великі феєрверки": "Атеш" виявив базу ЗС РФ в Донецькій області (відео)

Мобілізовані російські військові прибувають на базу в селі Урзуф, після чого їх відправляють на фронт, розповіли партизани.

Українське підпілля виявило базу Збройних сил Російської Федерації в Донецькій області. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Facebook.

"Атеш" виявив базу окупантів у Донецькій області", — йдеться у повідомленні.

Агенти партизанського руху помітили базу ворога в селі Урзуф, що на кордоні Донецької та Запорізької областей. Підпілля наголосило, що до окупації села там була розташована частина Збройних сил України, проте вже після — базу зайняли російські війська. Зокрема, до неї прибувають мобілізовані росіяни, яких потім відправляють на фронт.

Крім цього, партизани поділилися її координатами — 46.909808,37.119361.

"Дані про розміщення вже передані потрібним людям, чекаємо на великі феєрверки", — додали в "Атеш".

Нагадаємо, 14 листопада стало відомо про те, що в тимчасово окупованому Криму українське підпілля виявило склад паливно-мастильних матеріалів, який має велике значення для Збройних сил Російської Федерації. На території складу та селища Октябрське партизани зафіксували високу активність військової техніки окупантів.

9 листопада в партизанському русі "Атеш" повідомили про чергову розвідку 126-ї окремої бригади берегової оборони Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму. Партизанам вдалося дізнатися кількість, стан та номенклатуру військової техніки ворога.