Кодову назву "Війна" перейменували на "Обстріли": в РФ розслідують атаку БпЛА на пороховий завод

Управління Слідчого комітету, яке порушило справу про теракт, розслідує всі значні злочини, вчинені з використанням БпЛА та ракет на території Росії.

У Росії Центральний апарат СКР порушив справу про теракт на Тамбовському пороховому заводі. Розслідування проводить спецуправління, у провадженні якого перебувають кримінальні справи про злочини, "скоєні ЗСУ" з 2014 року в псевдореспубліках, а тепер і по всій Росії. Про це пише "Комерсант".

Так, 11 листопада на Тамбовському пороховому заводі в місті Котовську пролунав потужний вибух. Його кваліфікували як теракт, скоєний групою осіб, і відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання — 20 років позбавлення волі.

З місця події, а саме зруйнованої вибухом будівлі площею понад 300 кв. м, було вилучено коліщата, фрагмент двигуна, карбюратор, шасі та інші запчастини, з яких, ймовірно, складався безпілотник, використаний для атаки на завод.

Удар, судячи з ушкоджень, припав у дах будівлі.

Управління СКР, яке порушило справу про теракт, розслідує всі значні злочини, вчинені з використанням БпЛА та ракет на території Росії. В його його провадженні перебуває масштабна справа про злочини, "скоєні ЗСУ, СБУ та учасниками "націоналістичних формувань на Донбасі".

"Раніше справа мала кодову назву "Війна", а після включення до неї матеріалів про злочини в інших регіонах Росії розслідування, за деякими даними, перейменували на "Обстріли", — пише видання.

Які ще злочини розслідуються у справі "Обстріли":

Приліт українського БпЛА до житлового багатоквартирного будинку у Воронежі 9 червня, внаслідок якого крім нової багатоповерхівки було пошкоджено і розташовані поруч приватні будинки та постраждали троє людей

Вибух на пороховому заводі в Котовську у червні, де під час демонтажу обладнання для піроксиліну стався вибух, який спричинив загибель п'яти співробітників підрядної організації, яка проводила роботи.

Нагадаємо, що невідомий БпЛА атакував пороховий завод в РФ. Внаслідок падіння безпілотника пошкоджено частину покрівлі цеху.

Раніше повідомлялося, що ГУР Міноборони України причетне до атаки на російські заводи в Московській та Тамбовській областях в ніч на 11 листопада 2023 року.