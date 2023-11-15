Відбили десятки атак: окупанти намагалися прорватися біля Авдіївки та Мар'їнки (карти)

У спробі штурмових дій російські війська втратили понад 800 осіб особового складу, 15 танків, 58 артилерійських систем і 18 бронемашин.

За минулу добу Сили оборони України продовжують штурмові операції на Бахмутському напрямку, точніше на південному його фланзі, і закріплюються на досягнутих рубежах. Зі свого боку, противник намагався прорватися в районі населених пунктів Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, проте українські бійці втримали позиції, відбивши 12 атак ЗС РФ. Про ситуацію на гарячих ділянках фронту розповів 15 листопада речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

За його словами, українські бійці активно ведуть бойові дії на Мелітопольському напрямку, виснажуючи ворога.

Тим часом окупанти не полишають спроб взяти в кільце позиції українських сил в Авдіївці. За минулу добу росіяни активізували на цьому напрямку свою авіацію. При цьому підрозділи ЗСУ відбили 17 ворожих атак.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку, 6 листопада. Джерело: deepstatemap Карта бойових дій на Бахмутському напрямку, 14 листопада. Джерело: deepstatemap

На Мар'їнському напрямку російські війська також намагалися штурмувати позиції українських сил — загалом нашими бійцями було відбито 20 атак. Не так активно противник поводився на Куп'янському напрямку — там було відбито 8 атак окупантів.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку, 6 листопада. Джерело: deepstatemap Карта бойових дій на Авдіївському напрямку, 14 листопада. Джерело: deepstatemap

Збройні сили РФ продовжують зазнавати великих втрат у спробах штурмувати позиції українських захисників. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни за минулу добу втратили:

820 солдатів;

15 танків;

18 броньованих машин;

58 артилерійських систем;

4 установки РСЗВ;

1 бойовий літак;

26 безпілотників;

1 крилату ракету;

47 автомобілів і цистерн, а також 2 одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пообіцяла повідомити про "великі успіхи" на фронті. Вона також попросила інформаційної тиші з тим, "щоб запрацювала запланована сентенція".