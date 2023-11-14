"Особовий склад не шкодують": окупанти під Бахмутом повторюють тактику м'ясних штурмів

За словами пресофіцера 26-ї артбригади Олега Калашнікова, крім підрозділу "Шторм Z" противник використовує на Донбасі мобілізованих громадян, які щойно прибули на передову.

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Росіяни на Бахмутському напрямку не хочуть йти зі своїх позицій, тому мають намір продовжувати використовувати тактику м'ясних штурмів. Про це заявив пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашнiков у коментарі "Еспресо.TV" 14 листопада.

За його словами, противник, як і раніше, не шкодує свій особовий склад, тому кидає колосальну кількість військ на штурми, у спробах захопити нові позиції і закріпитися на вже наявних.

"Окупанти перекидають на бахмутський напрямок підрозділи "Шторм Z" і поповнюють свої лави мобілізованими. Окупанти застосовують для штурмів безпосередньо людський фактор. Тобто, зараз ми знову спостерігаємо повтор м'ясних штурмів, які ми бачили раніше. Минулого тижня в напрямку Кліщіївки у складі однієї роти окупанти саме так і намагалися атакувати наші позиції. Особовий склад вони просто не шкодують", — заявив Олег Калашнiков.

Окремо було також зазначено, що противник намагається зберегти свою техніку на фронті, тому часто її окопують. До слова, також фіксується, що противник досі використовує важку броньовану техніку, незважаючи на погіршення погодних умов.

Нагадаємо, 13 листопада повідомлялося, що окупанти самі поповнили збройовий арсенал ЗСУ під Бахмутом. Ворожі бійці вважали, що заходять на свої ж позиції, коли піднімалися на пагорб на Донеччині, розповів боєць 3 ОШБр. Для них стала несподіванкою зустріч там з українськими штурмовиками.